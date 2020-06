Acercan el US Open a Pereira y también a Niemann

El coronavirus no dejó que se jugaran, por primera vez desde hace casi un siglo, las clasificaciones para el US Open 2020, major que se disputará del 17 al 20 de septiembre en el Winged Foot, en Nueva York. La USGA (asociación de golf del país) decidió remplazar esos cupos con nuevos criterios de entrada, algunos de los cuales podrían dar el paso al torneo no solo a Joaquín Niemann, por estos días jugando el Travelers, sino también a Mito Pereira.

Por ahora, ya hay 84 anotados para un torneo que contará con 144 nombres. Para llenar los otros 60 es Guillermo Pereira quien corre con más ventaja.

A Mito se le abre la opción de entrar gracias a que la USGA dará cupos a los cinco mejores jugadores de la temporada regular del Korn Ferry Tour, es decir, al 9 de agosto. Hasta hoy, Pereira es el líder del escalafón, por lo que de mantenerse en el top 5 unas semanas más asegurará su presencia en su segundo major (fue al mismo abierto estadounidense el año pasado).

Además, si se saliera del grupo de cinco mejores, tendrá otra opción, pues habrá la misma cantidad de nuevos cupos para los mejores después de las Finales del circuito, el 30 de agosto.

Tal vez la USGA se compadeció de los jugadores del KFT, la segunda división del PGA Tour, a quienes el circuito mayor los dejará sin ascenso este año. Diez premios de consuelo.

En el caso de Niemann no está dentro de ninguna clasificación hoy, pero tiene varias opciones. La más cercana es por ranking del PGA Tour (FedEx Cup). Hay cupo para los cinco mejores jugadores de la lista que no estén previamente clasificados. En ese escalafón, el chileno está sexto, es decir, apenas un lugar afuera, pues hoy esos favorecidos serían Brendon Todd (6º del ranking), Daniel Berger (7º), el colombiano Sebastián Muñoz (9º), Lanto Griffin (10º) y el inglés Tyrrell Hatton (14º). Joaco (16º) sigue en la lista.

También podría obtener una entrada si es uno de los dos mejores jugadores no clasificados (y top 10 del torneo) en alguno de estos torneos: Memorial, 3M Open, St. Jude Invitational, Barracuda o Wyndham o si esta entre los tres mejores del PGA Championship 2020.

Finalmente, los cupos que resten por llenar se completarán de acuerdo al ranking mundial del 23 de agosto, donde Niemann hoy es 62º en la general, pero apenas 26º en la lista de no clasificados.