Alexis se pierde la Champions y Conte habla de Vidal: “Pedirle más hoy es imposible”

El Inter tendrá este martes su segundo partido por la Champions League, visitando al Shakhtar Donetsk en Ucrania (14.55 horas de Chile). Uno que no estará para los lombardos es Alexis Sánchez. No viajó con el resto del plantel a Kiev por sus molestias en un aductor.

En la previa al cotejo, que será la reedición de la semifinal de la Europa League en Alemania, Antonio Conte explicó la ausencia del delantero. “Sánchez no tiene nada en particular, solo un poco de cansancio. Está bien que se recupere y no siga con ese problema que trajo de la Selección”, dijo el técnico. Además del tocopillano, otra baja para este martes es Stefano Sensi, quien sufre una distensión muscular en el muslo izquierdo.

Quien sí va a estar es Arturo Vidal, foco de algunas críticas de la prensa italiana. De hecho, a Conte se le consultó si el Rey puede hacer mucho más. “Pedirle más de momento es imposible, siempre está jugando y siempre debe jugar porque no hay posibilidad de rotar”, contestó el estratega.

El otro partido del grupo será entre Borussia Mönchengladbach y Real Madrid, a las 17 horas.