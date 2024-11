Aníbal Mosa emplaza a Michael Clark por su silencio y arremete contra el abogado de la U: “Es un payaso”

Aníbal Mosa no se ha guardado nada durante las últimas semanas. Pese a que el Tribunal de Disciplina, tanto en la Primera Sala como en la Segunda Sala, rechazó la acusación de Universidad de Chile contra Colo Colo por el supuesto desacato de Jorge Almirón en el enfrentamiento ante Huachipato, el Superclásico jurídico está lejos de finalizar. El martes, José Ramón Correa, abogado y director de Azul Azul, confirmó que la U irá al TAS en busca de la resta de puntos al Cacique. En Blanco y Negro han sido críticos de los pasos azules. De hecho, el empresario puertomontino anunció acciones contra el abogado de Universidad de Chile.

Sin embargo, no son únicos dardos. También arremete contra Michael Clark, el presidente de la sociedad anónima que controla los destinos del equipo laico. El mandamás del cuadro albo emplaza a su símil azul por su silencio en las últimas semanas. “Me gustaría escuchar al presidente de la U, porque, la verdad de las cosas, cuando hay situaciones como estas los presidentes y las cabezas visibles tienen que salir dar la cara. Yo me acordaba de lo que dijo alguna vez Julio Barroso. Algo bastante menor que lo que señaló Marcelo Díaz y le dieron ocho fechas. Apelamos y le dieron cinco. Ahora aparece este abogado... no sé como llamarlo, un payaso, haciendo una conferencia de prensa. Encontramos que es irrespetuoso, ordinario y no corresponde. Estamos analizando los pasos”, señaló este miércoles, cuando se disputaba la Supercopa.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. Foto: Photosport

El mandamás del equipo de Pedrero profundizó en sus críticas a Correa. “Este señor no sé de dónde apareció, más se parece a un payaso que a un dirigente de fútbol y a un abogado que representa a una institución tan grande. No sé que hace esta persona ahí. Por todas las tonterías que dijo hay mucha molestia al interior de Blanco y Negro. Estamos todos molestos, porque nos trató de ladrones. Dijo que nos habíamos robado un campeonato, entre otras barbaridades. Estamos haciendo un análisis al interior, con los directores, para ver cuales son las acciones legales que vamos a emprender. Creemos que una institución que va a cumplir 100 años, la institución más grande de este país, no puede dejar que una persona aparecida venga, amancille y desprestigie al organismo”, lanzó.

Finalmente, Mosa se refirió a las eventuales sanciones a Marcelo Díaz por asegurar que el Campeonato Nacional fue robado a Universidad de Chile. ”El Tribunal de Disciplina debe actuar de oficio y llamar al jugador y a este abogado que también es director de Azul Azul a que respondan por sus dichos, como ha pasado tantas veces”, sentenció.