Ante 45 mil personas y desbordado por la emoción: Endrick es presentado en el Real Madrid

El Real Madrid vivió una jornada plagada de emociones. Seis días después de cumplir los 18 años y la mayoría de edad, Endrick fue presentado oficialmente en la Casa Blanca como una estrella. En el estadio Santiago Bernabéu, el joven el delantero brasileño se mostró ante 45 mil fanáticos merengues.

Su llegada fue una fiesta. Arribó con un elegante traje negro y una camisa blanca, acompañado de su novia y su familia. Después, antes de saltar al campo del recinto madrileño, se puso la equipación de su nueva escuadra. Saltó al campo portando la camiseta 16.

No fueron las 80 mil que repletaron el Bernabéu para ver a Kylian Mbappé, pero la multitud se rindió ante el nacido en Taguatinga. Recibió una ovación apenas fue presentado por el presidente Florentino Pérez. Le dio una cariñosa bienvenida justo después de que el videomarcador expusiera sus mejores jugadas y anotaciones con el Palmeiras. “Ha nacido para jugar en el Madrid”, señaló el mandatario merengue, en un reflejo sobre las expectativas en torno a la carrera del ariete. “Con él continuamos la política de tener a los mejores jugadores del mundo y a los mejores jóvenes, las estrellas emergentes”, complementó.

Endrick, notoriamente conmovido

Endrick se mostró visiblemente emocionado por cumplir su sueño. Un simple “Buenas tardes” bastó para que el estadio coreara su nombre. Él, lógicamente, se quebró al instante. Fue incapaz de hacer su discurso sin interrumpirlo. “Estoy muy contento porque desde niño siempre fui un fan del Real Madrid. Y yo estoy aquí ahora...”, indicó. “Es una locura esto. No tengo palabras para describir lo que es todo esto. Siempre quise estar aquí. Muchas gracias a todos”, aseguró con la voz quebrada.

La emoción también contagió a su familia. Su padre Douglas, su madre Cintia y su novia Gabriely Miranda, además de sus hermanos, fueron rápidamente desbordados por el orgullo y el llanto.

Después, ya más calmado de la impresión del Bernabéu y su presentación, realizó una conferencia de prensa. “Estoy muy feliz, como ya hablé en el campo. Estar en esta ciudad, en este equipo. Le doy muchas gracias a Dios. La responsabilidad es grande”, comenzó señalando.

También recordó a Cristiano Ronaldo, a quien catalogó como un referente. “No estaba en los planes, pero es el sueño de mi vida. Cristiano era mi ídolo y es por eso por lo que yo me hice aficionado del Real Madrid. Estar jugando en el Madrid es impresionante para mí. Espero que juntos podamos hacer una gran historia”, comentó.

También habló sobre sus expectativas en el club y respondió sobre si le asusta el Madrid: “Estoy enamorado del Madrid y quiero estar aquí. No me importa nada más. Cuando empezaron las negociaciones solo quería ir al Madrid y quiero hacer historia y retirarme aquí (...) No me asusta. Si Dios me ha dado esta responsabilidad es porque sabe que puedo estar aquí”, indicó.

“No presto mucha atención a los goles, a las asistencias. Ayudo al equipo y eso luego llega de manera natural. Claro que me gusta marcar goles, pero siempre desde la ayuda al colectivo. Siempre voy a tener la mentalidad de ayudar a mi equipo. Tengo muchas ganas de ganar y vencer”, sentenció.