Antes fue con Bielsa y ahora apunta a Gareca: Arturo Vidal, el francotirador de los técnicos de la Roja

Este jueves la Selección enfrentó un complicado desafío por las Eliminatorias. La Roja cruzó la cordillera para enfrentarse contra Argentina en el marco de las Eliminatorias y el Equipo de Todos terminó cayendo de forma inapelable por 3-0.

Con este resultado, Chile quedó aún más complicado en la clasificación, ocupando el penúltimo lugar con cinco puntos de 21 posibles, por lo que el próximo duelo contra Bolivia se disputará sin margen de error.

Quien estuvo atento a lo que ocurría en Buenos Aires fue Arturo Vidal, quien compartió con sus seguidores en la plataforma de transmisión en vivo Kick su reacción sobre el encuentro, instancia en la que aprovechó de lanzar algunos dardos contra Ricardo Gareca.

“¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino”, indicó al notar que no le estaba dando las oportunidades a los futbolistas de Colo Colo que eran parte de la nómina.

Después, Vidal le recriminó al cuerpo técnico el hecho de estar compitiendo con pocos futbolistas experimentados en el Monumental de Núñez. “Miren a Argentina, están jugando los mismos de siempre hace cuánto, varios años, ¿no? Acá hay que agradecerle el esfuerzo a los muchachos, pero están quemando a muchos jóvenes”, dijo.

“¡Tenís que hacer tres cambios ahora ya! Tienen que calmarse en la cancha. (Gareca) Tiene que dejar de inventar. Si el fútbol es muy sencillo”, añadió.

Por último, el Rey lanzó un irónico comentario contra Gareca. “¡Lo único que falta es que haga seis cambios!”, dando a entender que el DT no tiene los conocimientos necesarios, o, por lo menos, los que exige Vidal.

Conflictos con Marcelo Bielsa

Claro que la relación tensa de Arturo Vidal con entrenadores no es algo nuevo. Algo similar pasó hace algunos años cuando Marcelo Bielsa era el encargado de mover los hilos de la Roja.

En 2020, Vidal se basó en una frase de José Sulantay para disparar en contra del Rosarino. “No quiero opacar a nadie, pero a Bielsa acá en Chile (le adjudican que) ganó todo, prácticamente le besaron los pies, pero no ha ganado nada en el extranjero, no ha hecho una cosa fantástica como para decir él cambió toda la historia”, comentó el técnico de la Selección Sub 20 que obtuvo el tercer lugar en el Mundial Sub 20 de 2007.

Vidal tomó la frase, replicada por un medio de comunicación, y añadió un comentario contundente: “Alguien que dice las cosas de frente”.

Este quiebre entre Bielsa y Vidal se remonta a 2008, cuando Chile había sido invitado al prestigioso torneo Esperanzas de Toulon y Bielsa consideró que ahí podría probar a las piezas que tenía en mente para la Selección. Sin embargo Vidal, quien por esos días militaba en el Bayer Leverkusen, optó por no acudir a la convocatoria, privilegiando sus vacaciones.

Bielsa se tomó revancha cuando confeccionó la lista para los encuentros ante Bolivia y Venezuela, por las Eliminatorias para Sudáfrica 2010, siendo Vidal el gran ausente.

Luego, en una entrevista ofrecida al diario alemán Süddeutsche Zeitung en medio de la Copa Confederaciones de Rusia 2017, indicó que “Del ochenta hacia arriba nacimos los mejores jugadores de la historia de Chile. Y este momento que disfrutamos ahora se dio porque hay muy buenos jugadores y porque nos tocaron dos entrenadores muy buenos. Sampaoli y Pizzi nos hicieron funcionar bien y pudimos salir campeones”.

Consultado sobre el papel de Bielsa, afirmó que “Bielsa no tuvo nada que ver. Eso es algo que alguien inventó, lo de que nos cambió. A mí nunca me cambió nada. Para mí no fue el cambio de Chile. El cambio de Chile fueron los entrenadores que nos hicieron campeones”.

Y hace poro, en una entrevista con el streamer argentino Davoo Xeneize, el jugador de Colo Colo, aseguró que “Bielsa no revolucionó el fútbol chileno, aunque trabaja muy bien. Es muy exigente”.

“Hay cosas que no me gustan y que me gustan. Pero cada jugador tiene su aprecio de cada entrenador. Sí es un entrenador que todo el día pasa pensando en fútbol. Eso sí me encanta”, planteó.

Los otros cruces con Gareca

La anterior fecha Eliminatoria disputada en noviembre de 2023 trajo importantes cambios. Eduardo Berizzo dejó el banco y tras una intensa búsqueda, Ricardo Gareca fue el escogido para guiar a la Roja hacia el Mundial de 2026.

Su primer desafío como local fue un partido amistoso contra Paraguay, duelo en el que el Rey no fue citado. “Yo no lo he asegurado nada a nadie, ni de ser convocado ni de jugar, esto tiene que ver estrictamente con ver otras opciones. Eso no significa que estén descartados. Simplemente doy la nómina para estos dos partidos”, apuntó el argentino consultado sobre la ausencia de Vidal y Medel en ese entonces.

“A Arturo lo hemos seguido, ahora estaba con algunas molestias y quisimos que él tenga el tiempo de recuperarse porque los partidos de la selección son siempre exigentes. Esencialmente no quisimos llevarlo porque viene arrastrando algunos inconvenientes, el otro día salió en el entretiempo. Queremos que él logre en Colo Colo la continuidad tan importante que deben tener los jugadores, para que los abandonen esa racha de molestias”, complementó el Tigre.

Pocos días después, Gareca oficializó la lista de convocados para la Copa América de Estados Unidos, dejando fuera otra vez a Vidal. “No puedo decir nada porque no lo conozco. Él sabe quién es Vidal, los peruanos saben cuántos goles les metí esos ocho años que estuvo él”, lanzó el futbolista.

“Cuando me llame, si Dios quiere, voy a conocer su forma de trabajar, pero hablar de alguien con quien no he trabajado nunca es difícil. Pero se ve que es un gran entrenador, por algo le ha ido tan bien en los equipos que ha estado”, agregó.

“Igual te da tristeza, te da rabia no poder estar, porque no es algo futbolístico, sino que es una decisión del entrenador que tiene todo el derecho a elegir sus jugadores; a los que cree que seguramente lo van a hacer bien en la Copa América. Claramente me hubiese encantado estar. Estoy en el mejor equipo de Chile, uno de los 16 mejores equipos de Sudamérica. Entonces, te queda la espina, pero así es el fútbol. Siempre estas cosas las tomo como reto”, expresó.

También puso su objetivo en volver para la actual fecha de Eliminatorias. “Claramente quiero estar. Eso va a depender mucho del nivel que muestre acá en Colo Colo, pero me tengo mucha fe. Estoy feliz acá y cuando uno está feliz las cosas salen mucho más fáciles”, expuso.