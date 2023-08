Argentina vacía el fútbol chileno: el fenómeno que cruza la cordillera

El jueves 17, en Córdoba, con el duelo entre Belgrano y Estudiantes de La Plata, arrancó la Copa de la Liga Profesional en Argentina. El Pirata cordobés salió a la cancha con tres chilenos en su titularidad: Álex Ibacache, Matías Marín y Lautaro Pastrán. Este es el mejor ejemplo de un naciente fenómeno que se forja al otro lado de la cordillera: el explosivo crecimiento de los futbolistas nacionales en el campeonato transandino.

En tiempos en los que la economía del país vecino no tiene buena salud, el mercado nacional ha asomado como una fuerza emergente y se ha convertido en un particular surtidor de futbolistas. La complicación radica en que los elencos criollos han tenido que desprenderse de figuras sin poder reemplazarlos, porque los tiempos de las ventanas de pases no son simultáneos. El libro de pases está cerrado en Chile, mientras que en Argentina está abierto hasta el 31 de agosto.

¿Por qué Argentina, que es conocida por generar y vender talentos al mundo, se lleva jugadores del fútbol chileno? A diferente escala, se está invirtiendo el fenómeno, porque precisamente Chile es el destino preferido de los transandinos en el extranjero, según un informe del CIES. En 2023, el crecimiento de los nacionales que cruzaron los Andes ha sido exponencial.

Sólo en este mercado recalaron Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón a Huracán; Matías Marín y Lautaro Pastrán a Belgrano; Javier Altamirano a Estudiantes y Bruno Barticciotto a Talleres. A esto se añade Mauricio Isla, sin club, a Independiente. A inicio de año, llegaron Thomas Galdames a Godoy Cruz y Álex Ibacache, primero a San Lorenzo y luego a Belgrano. A estos se añaden Óscar Opazo y Vicente Fernández, quienes retornaron al país.

El trabajo de scouting se hace parte importante. Por ejemplo, Talleres venía siguiendo a Barticciotto hace dos años. “Desde mediados del 2021, se detectó en este jugador un gran potencial destacando su polifuncionalidad y capacidad de moverse por todo el frente de ataque”, manifestó el club tras fichar al ex Palestino. Por cierto, se trata del vínculo más extenso entre todos los chilenos que se fueron recientemente: hasta 2027.

Argentina es una mayor y mejor plataforma para poder saltar hacia otra competencia de un linaje superior. Esta oportunidad de negocio, si la apuesta en los chilenos resulta, va de la mano con contratos a largo plazo.

En el caso de Lautaro Pastrán, Belgrano adquirió el 50% del pase en US$ 1.300.000 y firmó hasta diciembre de 2026. El Pirata cordobés, además, compró el 80% de la carta de Matías Marín en 680 mil dólares, atándolo hasta diciembre de 2026. Por su lado, Javier Altamirano, quien debutó por Estudiantes en la Copa Sudamericana (ante Corinthians), firmó con los Pincharratas hasta junio del mismo año.

Matías Marín llegó a Belgrano de Córdoba.

El último en desembarcar fue Williams Alarcón, en Huracán, también hasta 2026. El Globo adquirió el 80% de los derechos económicos y federativos en US$ 1.200.000, con una cláusula de US$ 5 millones. Su compañero Rodrigo Echeverría dijo en la semana: “Cuando me ofrecieron venir acá, el profe (Diego Martínez) me llamó, me planteó lo que quería. Me motivó mucho y estoy feliz acá”.

Al día de hoy, Argentina suma 13 jugadores chilenos en Primera División. Se convirtió en la nueva legión poderosa fuera del país, relegando a México, que hasta hace poco era la principal. La Liga MX cuenta con ocho.