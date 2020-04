Ariel Holan, desde su encierro en Santiago: “El mundo va a cambiar"

Las videoconferencias ya se hacen costumbre. Católica fue uno de los pioneros dentro de los clubes chilenos y este jueves fue el turno de Ariel Holan, su DT.

El entrenador abordó la realidad que vive no solo el fútbol, si no que el mundo con la explosión del coronavirus. “Lo más importante es adaptarse a la realidad, que no podemos cambiar. Esto es algo impensado para la humanidad, es la primera vez que atravesamos algo así. La mejor forma es tener una rutina diaria, a todos nos ha costado en un primer momento adaptarnos”, señaló en primera instancia.

El argentino aseguró que según él, “el mundo va a cambiar, fíjate como nos comunicamos, tantas veces que renegamos de la tecnología y así estamos. Va a haber un cambio en la humanidad a partir de esto. Hay que ir día a día, esto es tan dinámico. El fútbol no va a ser la excepción”.

Sobre lo que llevó a cabo la UC, el estratega expuso que primero se focalizaron “en la salud física y síquica. Cuando digo síquica, lo primero que tratamos de divulgar a todos nuestros futbolistas y cuerpo técnico es que respetáramos las medidas sanitarias que iban poniendo las autoridades. Y luego, es muy importante que cada uno de los futbolistas mantuviera las condiciones físicas. El club tomó la decisión de alquilar kits de entrenamientos. El PF preparó trabajos individuales. La implementación al principio costó un poquito porque es todo un mundo nuevo comunicarnos por esta vía”.

Y agregó: “Ahora vamos a empezar otra nueva fase que va a estar más vinculada a las tareas específicas. Es muy difícil planificar a ciegas porque no sabemos muy bien cuándo y cómo se va a reiniciar esto”.

En cuanto a la preparación de sus jugadores, Holan aseguró que “cada futbolista estará haciendo lo mejor que puede porque su condición individual luego va a repercutir en la condición del equipo, pero sabiendo que es muy difícil suplantar el contacto con el balón y los minutos-fútbol”.

¿Qué beneficios le ve a todo esto? “La verdad es que ninguno, excepto que teníamos al Gato Silva y a Saavedra con sendas lesiones, Edson venía con una pubalgia medio rebelde y el Chapa una molestia. Desde el punto de vista del saldo positivo, eso nos permite, cuando volvamos, probablemente tener a todos los futbolistas al cien de sus posibilidades físicas”.

Finalmente, en cuanto a las reducciones de salarios que se viven en el mundo del fútbol y que en Chile ya comenzaron con Unión Española e Iquique, el transandino aseguró que la UC “nos ha dado la tranquilidad a todos de que por el momento no va a haber ningún tipo de modificación a lo que cada uno acordó con la institución. Lógicamente se hace camino al andar y nadie puede aventurar lo que va a ocurrir. Y como a nivel sanitario cada uno tiene su realidad y a nivel futbolístico cada liga y continente tienen su realidad, opinar sobre situaciones que no sabemos cómo van a evolucionar es muy difícil”.