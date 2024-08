Arranca el golf con Niemann y Mito Pereira: ¿Qué chilenos compiten este jueves 1 de agosto en París 2024?

Los chilenos continúan su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Este miércoles, a pesar del mal resultado que registraron Melita y Antonia Abraham en el remo y los primos Grimalt en el vóleibol playa, la alegría la dio Macarena Pérez, quien obtuvo el quinto lugar en el BMX Freestyle, lo que le otorga un diploma olímpico.

La deportista, que en Tokio 2020 fue octava, registró una puntuación de 84.55. “Se vivió a fondo. Lo disfruté, di lo mejor de mí. Me fue mejor de lo que esperaba. Tenía un par de cositas que quise hacer, pero ¡ah!, es lo único que puedo decir. Estuve muy cerca de hacerlo, me faltó un poco más de confianza, de entrenamiento en esos trucos, pero estuvo la intención y me fue muy bien sin esos trucos de todas maneras, así que súper feliz”, dijo una vez finalizada su presentación.

“El cariño de la gente y la energía se ha sentido súper fuerte. Estoy agradecida por todo lo que siempre me han entregado, por creer en mí, por toda esta locura que no ha sido nada fácil. Hemos tenidos muchos altos y muchos bajos y siempre están ahí apoyando”, cerró.

¿Qué chilenos compiten este jueves en París 2024?

Thomas Briceño

Este jueves 1 de agosto comienza uno de los deportes en los que el Team Chile sueña con una gran actuación: el golf, con Joaquín Niemann y Guillermo Pereira. Cabe destacar que Mito rozó la medalla de bronce en la cita de los anillos efectuada en Japón.

Además, Thomas Briceño verá acción en el judo -100 kilos, María José Poncell y Clemente Seguel en la vela, y Mauricio Molina en el Ciclismo BMX Racing.

Horarios

Joaquín Niemann / Golf, día 1 / 03.11 horas

Thomas Briceño / Judo, -100 kilos / 04.00 horas

Clemente Seguel / Vela, ILCA 7, regatas 1 y 2 / 06.15 horas

Guillermo Pereira / Golf, día 1 / 06.28 horas

María José Poncell / Vela, ILCA 6, regatas 1 y 2 / 09.35 horas

Mauricio Molina / Ciclismo BMX Racing, Heats y Cuartos de Final / 14.00 horas

¿Dónde verlos?

Los Juegos Olímpicos París 2024 son transmitidos por Claro Sports, a través de su canal de YouTube, y por TV abierta en Chilevisión.