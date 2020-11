Ausentes de la Roja lideran a la legión nacional en México

México es un destino predilecto para los futbolistas chilenos en el extranjero. No por nada en el país del norte está la legión nacional más numerosa en una liga de Primera División. El fin de semana pasado finalizó la fase regular del Torneo de Apertura, rebautizado como Guard1anes 2020 (en honor a los héroes de la pandemia), y el balance de los chilenos da para todo. Mientras unos fueron titulares y hasta capitanes de sus elencos, otros no tuvieron el mismo nivel de continuidad.

Pese a que la Liga MX aporta varios jugadores a la Selección (Sebastián Vegas, Nicolás Díaz, Jean Meneses y Claudio Baeza), quienes sumaron la mayor cantidad de minutos fueron un trío de ausentes en la Roja. Lorenzo Reyes, capitán del Atlas, quien sí fue convocado para el arranque clasificatorio pero ahora no está, registró 1.385 minutos en 16 partidos (todos de titular). Es el líder de la tabla en minutos jugados (ver tabla).

Quien le sigue es Bruno Romo. El zaguero, tras dejar Deportes Antofagasta, recaló en el Juárez y se ganó un lugar en el once estelar, pese a los resultados de su escuadra, que no estará en la fase final del Guard1anes. Fue titular en 14 de los 15 encuentros que disputó. El podio lo completa Martín Rodríguez. El caso del ex Colo Colo sobresale no por los minutos, sino por las asistencias. Con siete habilitaciones de gol, es quien registró la mayor cantidad en todo el torneo mexicano. Fue de los pocos que destacó en la mala campaña de los de Sinaloa, en el primer torneo de la franquicia.

En el ítem goles, hay dos con cinco tantos. Uno es Jean Meneses, clave en el León que acabó líder de la fase regular y uno de los clasificados directos a los cuartos de final. El otro es Víctor Dávila, del Pachuca. Tres tantos anotó Eduardo Vargas, flamante incorporación del Atlético Mineiro. Turboman, quien no superó la barrera de los mil minutos, solo fue titular en la mitad de los juegos que disputó.

En las antípodas están jugadores como Jorge Valdivia. El Mago apenas registró 87′ por el Mazatlán, equivalente al 5,7% de los minutos posibles. Las lesiones no le permitieron jugar más. Otro que jugó muy poco fue Luis Felipe Gallegos, en Atlético San Luis. Caso aparte es el de Nicolás Castillo, quien no fue inscrito por el América para darle tiempo en su rehabilitación.

LOS NÚMEROS DE LOS CHILENOS EN MÉXICO

Jugador Club Min. PJ Tit. Goles Asist. Lorenzo Reyes Atlas 1.385 16 16 0 0 Bruno Romo Juárez 1.261 15 14 0 0 Martín Rodríguez Mazatlán 1.222 17 14 0 7 Sebastián Vegas Monterrey 1.214 15 13 1 2 Nicolás Díaz Mazatlán 1.210 14 14 2 0 Jean Meneses León 1.136 15 12 5 1 Juan Delgado Necaxa 1.095 15 13 0 0 Víctor Dávila Pachuca 1.072 15 13 5 1 Claudio Baeza Necaxa 1.071 14 13 1 0 Diego Valdés Santos Laguna 1.033 13 11 0 3 *Igor Lichnovsky Cruz Azul 990 11 11 0 0 *Eduardo Vargas Tigres 795 14 7 3 2 Ignacio Jeraldino Atlas 619 17 6 1 0 Gonzalo Jara Mazatlán 563 9 6 0 0 Rodrigo Millar Mazatlán 270 6 2 0 0 Jorge Valdivia Mazatlán 87 3 1 0 0 Yerko Leiva Necaxa 55 2 1 0 0 Felipe Gallegos Atl. San Luis 43 2 0 0 0 Nicolás Castillo América - - - - -

Los cuatro primeros de la tabla clasificaron directo a la postemporada: León, Pumas, América y Cruz Azul. Luego, entre el quinto y el duodécimo jugarán un repechaje para determinar a los cuatro cupos restantes para cuartos de final (5º vs. 12º y así). Los cruces son Monterrey-Puebla, Tigres-Toluca, Chivas-Necaxa y Santos-Pachuca.