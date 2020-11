La confianza de Baeza: “Estamos convencidos de que podemos sacar los seis puntos”

La selección chilena continúa su preparación para enfrentar a Perú y Venezuela, por las Eliminatorias para Qatar 2022. Al respecto, Claudio Baeza manifestó su confianza en ganar ambos compromisos. El primero será este viernes, ante los del Rímac, en el Estadio Nacional. Posteriormente, la Roja visitará a la Vinotinto, en Caracas.

“Todos los partidos son de suma importancia. Tuvimos poca fortuna en las fechas anteriores en los últimos minutos, pero estamos convencidos de que podemos sacar los seis puntos en esta fecha doble para lograr el objetivo que quiere todo el grupo, que es clasificar al Mundial”, dijo el mediocampista.

El ex jugador de Colo Colo lamentó las ausencias por lesión. “Son bajas importantes, sobre todo la de Charles. La de Gary también. Ellos vienen hace años dándole mucho a la Selección, pero solo llevamos un entrenamiento. De momento, no se ha hablado nada. Esperar a que estén todos y si me toca, hacerlo de la mejor manera, y si no, aportar desde donde sea”, agregó.

“Históricamente, Perú siempre se ha caracterizado por el buen juego que tienen, pero tenemos las armas necesarias para doblegar esa virtud de la selección peruana”, agregó.

También se refirió al regreso de Jean Beausejour. “Jean se encuentra en un gran nivel. Es un jugador histórico de nuestra Selección y me llena de orgullo. Lo tuve como compañero en Colo Colo y es una grandísima persona, además de gran jugador. Es una de las personas que me ha ayudado a desarrollarme en lo profesional. Muy contento de que pueda estar acá”, sostuvo.

Mientras que Carlos Palacios (20 años), delantero de Unión Española, comentó cómo han sido sus primeros días en la Roja adulta. “Me he sentido muy cómodo, me han recibido muy bien, los entrenamientos muy intensos, muy duros. Aún no he podido compartir con todos, porque no han llegado”, expresó.

“Se puede decir que es el mejor momento de mi carrera, pero aún soy joven y me lo tomo con tranquilidad, con mucho orgullo de poder estar acá y compartir con grandes jugadores”, afirmó.