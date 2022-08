Azul Azul confirma indemnización por ceder el Estadio Nacional para seguidilla de conciertos

Universidad de Chile sigue sufriendo con la localía. El cuadro estudiantil regresará al Estadio Nacional este sábado 27 de agosto. Sin embargo, su retorno al recinto que ha sido su casa durante gran parte de su historia será breve, puesto que el coliseo de Ñuñoa, posteriormente, será cedido para una seguidilla de conciertos que no solo le impedirán a los laicos jugar ahí sus partidos, sino que también dañarán el campo de juego, demorando aún más un nuevo retorno.

Los azules tenían planificado utilizar el Nacional para enfrentar a Audax Italiano. El duelo ante los itálicos está programado para el próximo 29 de septiembre y los laicos, en principio, tenían contemplado ejercer ahí su localía. No obstante, Daddy Yankee, uno de los cantantes de reggaetón más reconocidos a nivel mundial, utilizará el estadio para realizar tres conciertos, los cuales realizará desde el 27 hasta el 29 de ese mes.

De todas formas, la U no renunció gratis a la posibilidad de ser local ahí. Azul Azul, la concesionaria a cargo del club, tenía reservado hace ya un tiempo el estadio, razón por la que tenía toda preferencia para mantenerse en ese campo de juego de cara a los partidos que debe disputar el equipo de fútbol.

Según confirmaron desde el directorio que maneja los destinos de la institución deportiva, recibieron una indemnización para ceder la cancha, debido al incumplimiento de la prereserva realizada, aunque descartaron, de cualquier manera, haber vendido los derechos de la utilización del recinto.

“Para nosotros sería el peor negocio vender o transar la localía, y si lo llevamos a lo deportivo, aún peor porque ceder el estadio donde el equipo se siente cómodo o donde el hincha puede ir es muy mal negocio”, declaró Ignacio Asenjo, gerente de Azul Azul, en diálogo con radio Cooperativa.

“Hay recital el 21, el 23, el 24, el 25, el 27, el 28 y el 29 de septiembre y el 5 de octubre, y no era factible jugar el 1 de octubre, porque las productoras arman sus escenarios y no la iban a desarmar. Lo que sí, nosotros teníamos una preserva, pero al ver que no lo podíamos usar arrendamos el Santa Laura”, complementó, en esa misma línea.

Asenjo, además, descartó que se hayan vendido los derechos a utilizar el recinto deportivo: “No hubo una venta, sí hubo una indemnización por esta prereseva y al final fue una buena noticia, pero no fue una transacción donde nosotros liberamos el estadio, y la indemnización es bastante menor a la que se publicó en algunos portales”.

Las horas que necesitará la productora que trabaja con el artista puertorriqueño, en materia de montaje y desmontaje, complicaron a los estudiantiles, quienes se vieron en la obligación de prescindir del recinto deportivo y arrendar Santa Laura. Días antes, desde el 21 y al 25, Coldplay realizará cuatro conciertos de manera consecutiva, algo que para la dirigencia de la U complicaría de lleno el estado del campo de juego. No serán los único artistas en presentarse, pues el 5 de octubre será el turno de Guns N’ Roses, que ya agendó al Nacional para el fin de semana anterior a esa fecha.

En mayo de este año, desde el Ministerio del Deporte explicaron a El Deportivo que fue la U la que decidió no utilizar el estadio en cuestión. “Universidad de Chile había reservado el Estadio Nacional para el 29 de septiembre. Sin embargo, luego desistió de esta reserva”, señalaron tras ser consultados por El Deportivo.

Al menos desde Bizarro, la productora que organiza el concierto de Daddy Yankee, no hubo pago alguno hacia la U. Así lo confirmó Daniel Merino, uno de sus representantes, en diálogo con este medio. “Bizarro Entretenimiento SpA, empresa que produce y organiza el concierto de Daddy Yankee en Chile, de la cual soy Gerente de Entretenimiento, no ha firmado ni convenido ningún pago con La U para dicho evento”, dijo, en mayo de este año.

De esta forma, es muy probable que sean muy pocos los encuentros que tendrán a la U como local en Ñuñoa. Para el 2023, el estadio continuará en reparaciones y le impedirá nuevamente a los laicos albergar sus encuentros como organizadores. Tal como adelantó El Deportivo, en mayo de este año, Santa Laura es la principal carta que manejan en el CDA.

“Lamentablemente tenemos la noticia de que el Nacional seguirá en reparaciones y seguramente podremos jugar muy pocos partidos ahí. Por lo menos en este caso, tenemos ciertas certezas y ya podemos programar el 2023 con cierta holgura y ojalá contar con el Estadio Santa Laura para eso. Es complejo, queremos jugar en el Nacional, porque es el recinto donde nuestro equipo y nuestro hincha se siente cómodo”, dijo el integrante de Azul Azul.

Finalmente, se refirió a los posibles próximos encuentros que la U podría jugar en ese estadio: “Para este 2022, ya tenemos una reserva para una hipotética semifinal en el Nacional. También tenemos la fecha 28 ante Everton, teníamos la fecha 30 ante Cobresal pero hay una especie de normativa que la Teletón es prioridad, así es que usaremos el Santa Laura, que ya lo tenemos reservado”.