Baja en la Vinotinto: Soteldo no jugará ante Chile tras ser liberado por supuesto acto de indisciplina

Una sombra de duda rodea la ausencia del volante Yeferson Soteldo, el mismo que vistiera la camiseta de Universidad de Chile en 2018. La Federación Venezolana de Fútbol, FVF, insiste en que el jugador tiene molestias físicas y que por eso no estará ante Chile, el próximo jueves. Sin embargo, esta información contrasta con la que entregan periodistas locales.

Ya fue extraño no ver a la figura del Toronto FC, equipo de la Major League Soccer, en el duelo en que la Vinotinto venció 2-1 a Ecuador en Caracas. En ese duelo, el antofagastino Eduard Bello fue el encargado de tomar el liderazgo del equipo en la verdadera hazaña para el cuadro que hoy dirige Leo González.

Las primeras informaciones, provenientes de la interna del próximo rival de la Roja, hablaban de un problema muscular que impidió la presencia del extremo. Una situación que, supuestamente, se confirmó tras el arribo de la delegación a Santiago ocurrido ayer lunes, donde no asomó el ex jugador de Santos, quien fue liberado por su equipo nacional.

De inmediato, el equipo informativo de la selección llanera se apuró en dar las razones de esta ausencia clave para el choque eliminatorio. En un escueto comunicado explicó que “el jugador no estará disponible, se mantiene con molestias físicas. Se priorizó su recuperación total en Toronto (donde juega en la Major League Soccer)”.

Supuesta indisciplina

Sin embargo, los medios locales profundizaron en la ausencia del ex Santos de Brasil. Según los reporteros venezolanos Elías López y Tomy Arguelles, el ex mediapunta de los azules y su compañero Josua Mejías (perteneciente a los registros del Beitar Jerusalem de Israel) no viajaron a Chile junto con el resto de la delegación, exclusivamente, por problemas disciplinarios.

“Yeferson Soteldo se perdió el encuentro contra Ecuador por un acto de indisciplina, no por una lesión”, confirmó Arguelles en sus cuentas de redes sociales, quien complementó que “es una correcta decisión. Es hora de que vuelva el orden a la selección. Se necesitan futbolistas con mentalidad mundialista”.

Una información que fue confirmada por su colega López, quien insistió en que “por ahora Adalberto Peñaranda no se ha visto involucrado en temas de indisciplina en esta concentración, solo hay reportes de Soteldo y Mejía”.

La baja de Soteldo representa un inconveniente para la Vinotinto, ya que el ex Huachipato asomaba como uno de los fijos para el duelo del jueves en san Carlos de Apoquindo, como el segundo futbolista de mejor cotización del equipo, después de Darwin Machís del Granada de España.

Además, el jugador fue esencial en el triunfo 2-1 logrado ante el cuadro de Reinaldo Rueda el 17 de noviembre del año pasado, ingresando en el segundo tiempo.

Además del oriundo de Acarigua, desde la Vinotinto confirmaron que el defensa central Jhon Chancellor tampoco jugará contra Chile, ya que volverá al club italiano Brescia de la Serie B italiana. Asimismo, el volante Junior Moreno cumplirá una fecha de sanción por acumulación de amarillas y también se perderá el encuentro del jueves.