Bárbara Riveros, tras ser segunda en Pucón: “Fue increíble volver... La sufrí hasta el final, pero se luchó”

Bárbara Riveros tuvo una destacada actuación en el Ironman 70.3 de Pucón. La triatleta chilena concluyó en el segundo puesto de la competencia, cruzando la meta solamente después de la brasileña Luísa Baptista, y, pese a que no pudo repetir lo hecho en 2019, cuando fue campeona, volvió a demostrar por qué es considerada la mejor nacional en la disciplina.

Luego de finalizar su participación, Riveros conversó con TVN, medio con el que analizó lo que fue su desempeño en la Región de La Araucanía. “Fue increíble volver. Muchas gracias a todo el apoyo de la gente. La sufrí hasta el final, pero se luchó. Estoy muy contenta”, comenzó diciendo.

La santiaguina, además, resaltó lo hecho por Baptista: “Tenemos el mismo entrenador. Sabía que venía de buena forma. Días antes de Navidad decidimos venir. Lo dimos todo. Luísa se pasó. Increíble nivel que tiene. Va a dar mucho que hablar en el futuro”.

También detalló lo que fueron sus meses en Europa, donde se encontraba antes de trasladarse a Chile para disputar el Ironman de Pucón. “La verdad es que me tomé un break. Después, de a poco, estábamos en Europa haciendo pretemporada. Obviamente haciendo trabajos más de volumen. Intentamos hacernos más fuertes. Salió el apoyo para venir y pude hacerlo. Es súper lindo, es un sueño. Concretar algo que siempre he soñado con mi padre. El legado de la piscina es algo muy lindo para la comunidad. Le debo mucho a Pucón, por su gente y el aporte que hacen. Si puedo aportar mi granito de arena a las nuevas generaciones, es súper lindo”, expresó.

Del mismo modo, la campeona mundial en triatlón de velocidad en 2011 volvió a referirse a las razones que no le permitieron competir vacunada contra el coronavirus. Esto, por razones de logística y tiempos, puesto que se encuentra en constante movilidad. Nuevamente hizo un llamado a los chilenos a tomar las mayores precauciones contra la enfermedad.

“Como dije anteriormente, no he podido ponerme las dos dosis. Invito a la gente que se vacune y que cumpla las reglas. Es súper importante usar la mascarilla, lavarse las manos. Es súper importante. No nos podemos relajar y yo soy súper pro a eso. No sabía lo estricto que era cuando vine para acá. En Europa no es tan así. Doy gracias a Dios y a la ministra, que me ayudó muchísimo a que se pudiera sacar adelante. También a la organización. Es un riesgo, pero finalmente esto es a la que la gente la une: el deporte, el apasionarse por algo. Lo di todo y me voy muy contenta”, manifestó.

“Yo creo que es muy lindo que se realice el triatlón. Chile en sí, por la crisis económica, y después por la pandemia, hemos pasado por momentos muy duros. Hay que quedarse con las cosas positivas. Depende de uno en qué quiere focalizarse. Hay que ser respetuosos y tolerantes”, concluyó.