Ben Brereton se llena de fuertes críticas tras su polémica actuación en la derrota de Southampton

Ben Brereton se reencontró con la Premier League el pasado fin de semana en la derrota por 1-0 de Southampton a manos de Newcastle por la primera fecha del torneo inglés.

El delantero nacional ingresó como titular y alcanzó a estar dentro de la cancha hasta el minuto 71 cuando fue sustituido. Claro que uno de sus momentos más polémicos se dio en la primera parte cuando antes de la media hora del encuentro tuvo un encontrón con Fabian Schär tras ir a la disputa de un balón.

En ese instante el defensor encaró al ariete nacional, lanzándole un cabezazo que terminó costándole la expulsión al zaguero.

Esta situación terminó por generar una serie de críticas en contra de Brereton por su reacción ante el contacto, pues estimaron que el delantero magnificó la situación para que el juez acabara por mostrarle la tarjeta roja al rival.

Uno de los primeros críticos fue el técnico de Newcastle, quien tras el partido señaló que “el contacto fue mínimo”. Complementó que “fue una expulsión dura, pero aprenderemos de ella. La gran pregunta es: ¿quieres una tarjeta roja por eso? ¿La acción de Fabi por sí sola justifica una tarjeta roja? No estoy de acuerdo”.

Más tarde, el exgoleador inglés Alan Shearer, quien no dudó en llamar como trucos sucios la reacción de Ben Brereton Díaz durante el incidente del cabezazo: “es una teatralidad de mierda”, explicó en sus redes sociales.

El ahora comentarista de la BBC calificó como “un acto de estupidez en su máxima expresión” lo ocurrido.

A ellos se suma el ex árbitro inglés Dermot Gallagher, quien publicó un análisis en SkySport, dejando claro que Brerton simuló más de la cuenta. “No creo que Pawson tenga otra opción. Schär probablemente mirará hacia atrás y pensará: ‘No necesitaba hacer eso’”.

“El árbitro no tuvo muchas opciones, pero Brereton Díaz no le hizo ningún favor con la forma en que cayó. Pero él argumentará que Schär metió la cabeza en el suyo y es tarjeta roja. Es difícil decir que no es una tarjeta roja”, añadió.

A su vez, el ex futbolista inglés Neil Warnock indicó en el mismo medio que “no me gusta nada. No es una tarjeta roja. No hay suficiente agresividad”.

“Ese fue Brereton Díaz, que también metió la cabeza. ¿Qué pasa si ambos jugadores caen en esa situación? ¿Los expulsan a ambos?”, cuestionó antes de lanzarse con todo contra el chileno: “Brereton Díaz es vergonzoso. Es chocante hacerle eso a un compañero profesional. Es patético”.

Ahora el Southampton de Brereton deberá alistarse para enfrentar a Nottingham Forest como local por la segunda fecha de la Premier League. Dicho encuentro está programado para este sábado 24 de agosto a partir de las 10.00 horas de Chile.