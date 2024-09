Betis se enreda en casa y cae en los descuentos frente al Mallorca

Betis no pudo continuar con su racha victoriosa. El equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini no pudo salir del empate ante Mallorca. Si bien logró rápidamente la ventaja, el visitante igualó al minuto siguiente para 1-1. En los descuentos, el equipo balear se llevó un triunfo de 2-1 en Sevilla, algo que no ocurría hace 10 años en LaLiga.

El cuadro andaluz enfrentaba el partido con el impulso y la confianza de dos triunfos consecutivos. Actitud que se entendió desde el inicio del encuentro, cuando intentaron presionar alto para penetrar las dos líneas de cuatro del cuadro balear.

Así nació la primera conquista del partido, cuando la zaga bética apuró un balón hacia tres cuartos de la cancha. El balón quedó en los pies de Giovani lo Celso, quien lo manejó un par de pasos para meter un remate desde 20 metros que se abrió para colarse en un ángulo del meta visitante, el eslovaco Dominik Greif.

Pero la ventaja de los sevillanos duró solo un minuto. No más hecho el saque del medio de la cancha, la pelota quedó en los pies de Samu Costa, quien habilitó a Cyle Larin con un pase de 40 metros. El norteamericano controló para dejar solo a Dani Rodríguez y derrotar a Rui Silva.

El equipo local intentó sacudirse rápidamente de la reacción y tomar la iniciativa de las acciones. A los 17 minutos, el brasileño Vitor Roque -cedido desde Barcelona- enfrentó al meta mallorquín, quien ganó la batalla.

Seis minutos más tarde, el mismo Tigrinho de 19 años volvió a ganar posición en el área, pero su cabezazo salió a las manos del arquero eslovaco para evitar la diferencia.

Mallorca tenía menos control, pero su juego era más directo. A los 33′, un remate de cabeza de Samu Costa estuvo a un paso de enmudecer al Benito Villamarín, aunque el balón salió recto a las manos de Rui Silva.

En la jugada siguiente, se produjo la polémica. El juez Víctor García Verdura castigó una falta de Lo Celso con roja directa. Sin embargo, tras revisar las imágenes la cambió por amarilla.

El final del primer tiempo perdió una dosis de emoción, mientras el visitante parecía irse al entretiempo más conforme con la esforzada paridad transitoria.

Golpe letal

Betis sabía que tenía las armas suficientes para llevarse el triunfo. Así lo hizo notar en el comienzo del tiempo complementario, cuando inclinó la cancha em busca de una nueva ventaja.

A los 48 minutos, el puntero izquierdo Abde Ezzalzouli estuvo cerca de lograrlo. Hizo todo bien, pero su remate dio en la cara interior de un vertical, se paseó por la línea y pegó en el otro palo para salir.

Momentos más tarde, un desborde del argentino Chimy Ávila terminó en la posición de Vitor Roque, aunque su disparo de primera salió muy recto al cuerpo del golero Greif.

Tanto ímpetu verdiblanco dejó algunos espacios en el fondo. Los mismos que aprovechó Robert Navarro para poner de cabeza a la zaga anfitriona. En la primera, Bellerín se la sacó de los pies; después, su cabezazo fue a las manos de Rui Silva.

Minutos más tarde, Mallorca volvió a acercarse a la portería bética. Dani Rodríguez estuvo muy cerca de sumar su segundo gol, pero el meta andaluz contuvo el disparo en la línea.

Cuando el partido se acababa, Valery Fernández clavó un remate certero tras un tiro de esquina para conseguir la victoria 2-1 de Mallorca en el Benito Villamarín, la primera en diez años.