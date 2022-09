Borja Iglesias le agradece a Manuel Pellegrini por su nominación a la selección española: “Estoy creciendo con él y es un gran entrenador”

La presencia de Manuel Pellegrini ha sido destacada no solo por los seguidores del club que dejaron de ver la parte baja de la tabla para centrarse en la ilusión de alcanzar un cupo en la Champions League. El Ingeniero también ha impactado de forma positiva en sus jugadores, tal como lo ha reflejado este jueves Borja Iglesias en su primera rueda de prensa como seleccionado español tras recibir el llamado de Luis Henrique por su actuación con los albiverdes.

“La realidad es que Manuel ha sido muy importante y le estoy muy agradecido. Llegó al club en un momento en el que mi situación no era fácil. Los primeros meses participé menos de lo que me gustaría, pero me ayudó a recuperar el nivel que creo que es el mío”, comenzó diciendo el Panda en medio de la concentración con la Roja europea.

“En los primeros momentos me hizo crecer, dar pasos adelante y me ha dado confianza cuando me lo he ganado. Estoy muy agradecido, estoy creciendo con él y es un gran entrenador”, continuó.

Luego, al ser consultado por las diferencias y similitudes del trabajo del técnico chileno con el español, apuntó que “son muy buenos los dos, pero muy distintos, Manuel es un entrenador muy tranquilo con facilidad para explicar las cosas y convencerte de ellas, Luis Enrique igual pero es más nervioso, te transmite con más intensidad. Tienen puntos en común en ideas de juego ofensivas, pero son distintos. Cada uno es especial porque es como es”.

También relacionado con el seleccionador, habló sobre el uso de los walkie-talkies en los entrenamientos. “Te da dos o tres informaciones y las adquieres de forma cercana, al momento de que haya sucedido. No te saturas y es claro, conciso”.

Forma de juego y opción de ir al Mundial

Al mismo tiempo comentó que el DT español ve de forma positiva su sonrisa dentro de los partidos. “Intento divertirme en el campo, le agradezco al míster que lo diga porque en muchos momentos de mi carrera hubo gente a la que no le gusté demasiado porque creía que no me lo tomaba en serio. Soy un afortunado por hacer lo que me gusta y hay que disfrutarlo viviendo la vida de esa manera. Soy feliz en líneas generales y lo intento demostrar porque me sale”.

Sobre la opción de tener una oportunidad para ser parte de la Copa del Mundo de Qatar 2022, prefiere la mesura y de momento apunta a debutar junto a la selección. “A día de hoy me veo aquí, veremos lo que sucede en el futuro. Quiero disfrutar el momento, intentar aportar y aprender. Queda mucho para el Mundial todavía y hay muchos jugadores que quieren estar. Voy a poner todo de mi parte para sumar y ser una posibilidad. Voy a pelearlo día a día y crecer en los aspectos en los que tengo carencias. Sigo aprendiendo y tengo la suerte de estar en un equipo que me hace destacar. En buena parte estoy aquí gracias a ellos”.

“No me planteo demasiado nada que no sea centrarme en lo mío, trabajar para demostrar al seleccionador que puedo ser una opción. Mis primeros días están siendo muy buenos, cuando vienes por primera vez te imaginas unas cosas y está todo por encima de lo que me había imaginado. Es un grupo fantástico, muy sano y alegre, la gente es súper cercana y me siento muy cómodo. Lo ponen muy sencillo a los nuevos”, añadió.