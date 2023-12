Brasil vive sus días más preocupantes: Neymar no avanza en su recuperación y los médicos ya lo descartan de la Copa América 2024

La selección de Brasil vive sus días más tristes. Lejos del brillo de antaño y de los lugares de avanzada en las Eliminatorias Sudamericanas, marcha sexta y ha perdido sus tres últimos encuentros, los pentacampeones del mundo recibieron otra pésima noticia: no contarán con su máxima estrella en la Copa América 2024.

O al menos eso es lo confirmó el médico de la mencionada selección, Rodrigo Lasmar, en conversación con radio 98 FM. “Neymar no estará en el torneo continental. No habrá tiempo. Es demasiado pronto, no tiene sentido saltarse pasos para recuperarse”, afirmó el galeno.

Luego agregó que la rotura del ligamento cruzado anterior y menisco que el ariete sufrió en el duelo con Uruguay, en octubre pasado, no se recupera antes de los nueve meses y que sería perjudicial para el futbolista apurarlo. “Necesitamos ser pacientes. Hablar de regreso antes de los nueve meses es prematuro, este es un concepto global para la recuperación de ligamentos”, sostuvo.

Luego agregó que “es muy importante tener el tiempo biológico, el tiempo que tarda el cuerpo en incorporar ese ligamento. La expectativa es que después de este tiempo se haya recuperado a un alto nivel”. Por lo mismo, Lasmar detalló que el ‘10′ del Scratch debería estar disponible en agosto próximo. “Nuestra expectativa es que esté preparado para regresar al inicio de la temporada 2024 en Europa”, confesó.

Neymar -actualmente- realiza dolorosos ejercicios de recuperación para llegar a la meta fijada por el especialista, pues quiere cumplir con las expectativas que tenía el Al Hilal al contratarlo. Cabe recordar que el deportista de 31 años sólo jugó en cinco ocasiones con el equipo árabe y hoy no disfruta del excelente momento que vive su escuadra en la liga saudí, donde lidera la tabla de posiciones con 10 puntos de ventaja sobre su perseguidor, Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Tampoco podrá ayudar a levantar el nombre de su país a nivel americano, ya que la Copa América se jugará 20 de junio al 14 de julio en Estados Unidos y Brasil comparte el grupo D con Colombia, Paraguay y Honduras/Costa Rica (Chile está en el A).