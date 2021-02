Brayan Cortés pone los guantes al fuego por Insaurralde

Uno de los puntos altos en la remontada final de Colo Colo es Brayan Cortés. El portero ha sido clave en varios encuentros y la guinda de la torta, para una defensa que se consolidó en las últimas fechas.

“La verdad es que me he sentido muy bien y hemos trabajado mucho para llegar bien a estos encuentros. Eso hace que todos demos el 101% y reflejamos en la cancha que vamos a ir a buscar cada partido y estoy seguro que vamos a lograr el objetivo de la permanencia”, aseguró el arquero.

Pero el meta sabe que en la cruzada por mantener su pórtico en cero no está solo. Julio Barroso y Maximiliano Falcón son sus escuderos más fieles y quienes le dieron el equilibrio necesario a un equipo que hacía agua por todos lados. “Va todo de la mano. Cuando el equipo va bien, todos estamos sincronizados y conectados. Con ellos estamos ordenados atrás y ahora anímicamente, mentalmente y futbolísticamente estamos muy bien”, señaló.

Pero no se olvidó de uno que hace rato que salió del once estelar y que según dicen en Macul, ya es ex jugador del Cacique. Hablamos de Juan Manuel Insaurralde, quien fue defendido por Cortés y calificado con la nota máxima. “Ese tema (su salida) lo maneja él y el club. No puedo hablar de eso, pero si sé que Insaurralde es un jugador extraordinario”, la tiró.

Luego aclaró los rumores de su propia salida, pues manejaba ofertas del extranjero. “Estoy concentrado en Colo Colo. Se hablaron muchas cosas, pero ahora queremos sacar esto adelante y después se verá, pero estoy muy agradecido con el club”, enfatizó Brayan.

Por último, el meta habló de la falta de entrenador en la Selección. “Eso lo tiene que ver la ANFP, pero seria bueno que llegara uno. Más allá no puedo decir nada, aunque necesitamos un técnico y quién llegue será bienvenido”, concluyó.