Brayan Cortés sufre por la mala racha de la Roja: “Nos afecta un montón no ganar, nos duele a todos”

La derrota 2-0 ante Marruecos fue un duro golpe para la selección chilena, que no sabe de victorias durante la era de Eduardo Berizzo y, lo que es peor, todavía no anota un gol. La mala racha tiene preocupados a todos en la Roja y esta vez fue el turno del arquero Brayan Cortés de referirse a la situación en la antesala del duelo de este martes frente a Qatar, en Viena.

“Nos afecta un montón el no ganar, nos duele a todos. Estamos todos dolidos, pero hay que seguir fuertes; con mentalidad ganadora. Las ideas claras las tenemos, todos sabemos lo que queremos jugar. Obviamente hay que tener un poquito más de paciencia, el camino es largo y yo estoy seguro de que con la calidad de jugadores que tenemos lo vamos a lograr”, manifestó el portero que fue titular ante el elenco africano.

Sobre el desempeño ante el conjunto marroquí, el iquiqueño fue elocuente en su análisis: “Con Marruecos nos vimos superados. Es un rival que se hizo fuerte, que tiene la motivación de ir a un Mundial, y que entre comillas nosotros no la tenemos, pero estamos con la mentalidad de seguir mejorando, de seguir corrigiendo los detalles que por ahí marcan mucho la diferencia. Eso te lo da el trabajo. Yo creo que el trabajo nos va a llevar a la idea clara que nosotros tenemos de jugar”.

Consultado acerca de su titularidad en el arco de la Roja, Cortés respondió: “Ser el número uno no es fácil, pero yo creo que es trabajo solamente, con la misma humildad de seguir mejorando. Porque yo creo que cada día se aprende un poquito más, así que hay que seguir mentalizado, con las ideas claras que nos dice el cuerpo técnico y traspasarlas a la cancha”.

Asimismo recordó a sus referentes en el arco. “Ter Stegen para mí es un gran ejemplo, me gusta su estilo de juego, los pies, el juego aéreo”, dijo, junto con revelar que no ha hablado con Claudio Bravo, el gran ausente de la convocatoria. “No he tenido conversación con Claudio, pero siempre está ahí la buena comunicación y la amistad”, indicó. Y apuntó: “Claudio es un gran arquero, un gran ejemplo, el estar con él en el día a día es un orgullo”.

En cuanto a Qatar, el arquero entregó algunos breves conceptos. “No hemos visto en videos todavía, se ve que Qatar es un equipo fuerte, rápido, igual que Marruecos, pero nos estamos preocupando más de nosotros, de tener las ideas claras, de corregir los errores que cometimos y que no vuelvan a suceder”, anticipó.

La alegría de Alarcón

Otro que habló en la jornada fue el volante Williams Alarcón, que ante Marruecos, debutó con la camiseta de la Selección. “Es un orgullo, un privilegio estar acá. Mi familia, muy feliz; yo también y mis compañeros me acogieron muy bien”, dijo.

“Creo que fue un partido muy intenso, el rival era físicamente y técnicamente mayor a nosotros. Lo que me queda a mí es mejorar mucho, era otro ritmo que no venía jugando. A mí me queda eso: el seguir trabajando y mejorando individualmente y como grupo”, reconoció sobre el encuentro.

A la distancia, Williams Alarcón (27), observa el enganche de Azzedine Ounahi a Paulo Diaz, en el amistoso ante Marruecos. Foto: Joan Monfort/AP Photo.

El jugador de La Calera se ilusiona con lo que le puede entregar a la Roja. “Yo creo que cada uno tiene que aportar lo máximo posible. Creo que le puedo aportar mucho a la Selección, este es un proceso muy largo, estamos recién empezando y llegar de la mejor manera a las Clasificatorias que empiezan en marzo”, sostuvo.

Asimismo, lamentó el mal momento que vive el equipo. “Como plantel, estamos con pena por no ganar, pero nosotros debemos seguir trabajando. Es un proceso largo, nos estamos conociendo y también conociendo al cuerpo técnico y queremos jugar como ellos dicen para tener un buen desempeño”, indicó.

En cuanto a su lucha por un puesto, el formado en Colo Colo expresó: “Es un privilegio, estoy peleando un puesto con grandes jugadores que los veía por la televisión. Estoy esforzándome mucho, trabajando y esperando una nueva oportunidad, también”.

Por otro lado, se refirió a las instrucciones que Berizzo les está dando a los jugadores. “Está pidiendo más dinámica en el mediocampo, tener más el balón; tener más el control del juego nosotros. Estamos mejorando y mejorando cada detalle que nos ocurrió en el partido pasado”.

Sobre el próximo rival, anfitriones de la próxima Copa del Mundo, Alarcón se limitó a decir que “Qatar es un rival físicamente muy bueno y técnicamente también. Por algo va al Mundial”.