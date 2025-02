¿Buscarán otro arquero? La UC toma una decisión tras la grave lesión de Thomas Gillier

La lesión de Thomas Gillier cambia los planes de la UC. El domingo pasado, justo un día antes del debut del cuadro estudiantil en la Liga de Primera, el guardameta sufrió una rotura del tendón del bíceps. El lunes tuvo que ser intervenido de urgencia y su plazo de recuperación será superior a tres meses. Ante Audax Italiano actuó Vicente Bernedo, quien cumplió con una correcta actuación. Sin embargo, en Cruzados tienen decidido ir en búsqueda de un último refuerzo. Algo que reconoció el propio Tiago Nunes este jueves. “No hay plazos. El único plazo que tenemos es el límite para poder inscribir un jugador, porque al final, obviamente, por un tema de número, necesitamos un portero”, señaló el entrenador.

En esa línea, el estratega no asegura que el guardameta que llegue a reforzar a Universidad Católica tenga la titularidad asegurada, puesto que deberá competir con Bernedo, quien corre con ventaja, producto de haber jugado en la pretemporada, en la Copa Chile y en el comienzo del certamen de Primera División. “Debe tener condiciones de llegar y competir por el puesto juntamente con Vicente, que está haciendo muy bien las cosas desde el inicio de la temporada”, enfatizó.

Vicente Bernedo fue el arquero de la UC ante Audax Italiano. (Foto: Photosport)

Nunes eleva el trabajo que ha hecho el ex Cobreloa en sus apariciones. “Qué bueno también que tuvimos a Vicente jugando partidos desde el inicio de la temporada, cosa que no había sucedido en temporadas anteriores. Para también probar que, más allá de Thomas Gillier, también tenemos otro portero en buenas condiciones”, comentó.

También remarca que la incorporación de otro golero responde a una planificación de plantilla. Por ejemplo, indicó que no se haría pensando en la Copa Sudamericana solamente. “A partir de esto, tener la calma, la cautela de buscar un portero que pueda aportar lo que buscamos para este momento. Y no solo para el partido contra Palestino, pero también pensando en la temporada como un todo”, dijo. Además, entiende que Gillier después de su recuperación también luchará por el lugar en el equipo titular. “Thomas sigue con nosotros, pero no sabemos exactamente cuál va a ser el plazo exacto que va a llevar para recuperarse. Entonces, sumar un portero en este momento es importante, pero dentro del tiempo necesario para elegir de una forma equilibrada”, puntualizó el DT.

Una idea que deberá esperar

Antes de la lesión del futbolista de 20 años, en la UC habían tomado la decisión para la temporada de que sus arqueros sean todos formados en el club. Algo que finalmente deberá cambiar de emergencia. “La confianza el club ya nos la dio, no trayendo a nadie, dejándonos a nosotros y ahora nosotros tenemos que responder, después, quien juega lo elige técnico”, había dicho Bernedo tras su presentación ante San Luis de Quillota, en la Copa Chile.

Una determinación que Buljubasich explicó ejemplificando con una lucha que se dio hace más de una década. “Nosotros hace tiempo teníamos la expectativa de jugar con un arquero formado en el club. No se puede con uno solo, por lo tanto ahora tenemos a Gillier, Bernedo y Martín Contreras. Estamos como lo que pasó hace mucho con Toselli y Garcés, confiando en arqueros jóvenes”, dijo el gerente deportivo de Cruzados, semanas antes de la lesión del golero.