Cagigao y el futuro DT de la Roja: “No hay tiempo para experimentos y hay que dejarse de ideologías”

Este viernes fue presentando de manera oficial el español Francis Cagigao como nuevo director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile. Aunque sin muchos detalles, el exsecretario técnico del Arsenal entregó algunas pistas del que será el nuevo seleccionador de Chile, tras la salida de Reinaldo Rueda.

“Si bien no puedo dar nombres, sí puedo decir que buscamos un entrenador que se adapte a la situación actual y que conozca el fútbol sudamericano. Eso no quiere decir que sea sudamericano. Nosotros no miramos nacionalidades ni razas. Tiene que ser alguien que tenga un conocimiento del fútbol chileno y de la liga chilena”, sostuvo.

“No hay tiempo para experimentos. El entrenador tiene que entrar preparado con lo que hay. Más importante es el hombre que el nombre en este caso. Lo que buscamos es un entrenador que se ajuste a la situación actual y al grupo de jugadores. Aquí hay que dejarse un poco la ideología personal, la realidad es buscar a un técnico que se ajuste al perfil de la realidad que tenemos. No hay dos años para trabajar, hoy dos meses”, agregó.

El hispano-británico dio a entender que un técnico europeo perfectamente puede tener más y mejor conocimiento del fútbol chileno y de la liga local que un DT nacional. “Se puede tener un conocimiento amplio de la cultura chilena y es obligación del entrenador tener un amplio conocimiento, estar siempre al día. Queremos a alguien que tenga conocimiento de los jugadores que están en la Selección y también de la liga chilena”, añadió.

Al respecto, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, apuntó a la premura de tener pronto a un nuevo adiestrador. “Francis sabe que estamos contra el tiempo y mientras antes llegue el técnico mejor será para la Selección. No descartamos nada. Los entrenadores chilenos tienen que ser parte de las selecciones, si no en la absoluta, en las menores. Los consideramos de muy buena forma. No estamos mirando entrenadores que estén en alguna selección”, señaló.

El timonel también se refirió a las críticas de Arturo Vidal, quien dijo que la decisión de la salida de Rueda era de dirigentes que no entendían de fútbol: “He hablado muchas veces con Arturo con respecto al profe. Sé lo que él opinaba y le expliqué algo muy claro: la decisión del técnico fue netamente personal. Cuando yo asumí tuvimos un contacto muy cercano y yo le presté todo mi apoyo desde el primer día, con muchas reuniones, trabajando de la mano”.

“Arturo sabe que fue una decisión personal del profe. Él no estaba cómodo, no por mi llegada, sino que, al contrario, porque le presté apoyo desde el primer momento. Entiendo la decisión de Arturo, porque estableció lazos afectivos muy cercanos con el profe, pero esto no implica ruptura. Yo creo que la Selección va más allá de las personas. Es un símbolo que nos une a todos por un objetivo que es clasificar al Mundial de Qatar”, cerró el mandamás.