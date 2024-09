Campeón del mundo albiceleste advierte a Scaloni: “Ojo con Chile, en la Copa América dio dura pelea a Argentina”

Argentina y Chile vuelven a enfrentarse en un duelo por Eliminatorias Sudamericanas. El jueves, en el Monumental de River Plate, los campeones del mundo recibirán a la Roja, en la reedición de una historia que tiene como antecedente inmediato el triunfo de la Albiceleste en Estados Unidos 2024. “Chile dio dura pelea”, dice el campeón del mundo en 1978 Daniel Bertoni, quien llena de elogios a Ricardo Gareca y a los futbolistas nacionales en el torneo transandino como Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón.

¿Cómo analiza el partido del jueves?

Será un gran partido. Chile está viviendo un verdadero recambio, pero tienen buenos jugadores. Por lo menos acá en Argentina hay varios futbolistas chilenos que están respondiendo muy bien, que han hecho buenas campañas.

¿El equipo de Argentina es favorito?

Ojo con Chile, en la Copa América dio dura pelea a Argentina, futbolísticamente. Fue un encuentro muy peleado, que solo se definió en el final. Mi deseo es que gane Argentina, por fútbol, es favorita. Pero los partidos de Eliminatorias son complicados, porque se juega contra los mejores de cada país.

La Albiceleste es uno de los equipos más fuertes del mundo…

Sí, pero este equipo no se la creyó nunca. Siempre salió a ganar todos los partidos como si fuera el último. Un campeón tiene que ser así, tomar todos los encuentros de diferente manera, pero con seriedad.

Es un equipo que no ha perdido el hambre…

Siempre lo ha sido, pero también veo lo mismo en Chile. Será un lindo enfrentamiento, yo iré a la cancha para verlo en directo. Seguro será muy peleado.

¿Qué chilenos le han sorprendido?

Me ha llamado mucho la atención este chico (Felipe) Loyola de Independiente. Ayer hablaba con un amigo y quedó impresionado. Tiene una gran personalidad. Estaba jugando de interior y en el último lo hizo de lateral. Es un futbolista que puede hacerlo bien en la derecha y en el medio de la cancha. Además, están los dos mediocampistas de Huracán, Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón, que pasan por un gran momento. El delantero del Atlético Mineiro también es bueno (Eduardo Vargas). Los conocidos que hay, los de más experiencia que deben llevar a esta juventud hacia adelante. Tienen un lindo recambio, por lo que veo.

¿Qué opina de la ausencia de Alexis Sánchez?

Es una baja importante, porque es el jugador distinto que tiene Chile. Es un futbolista de jerarquía, de otro calibre. Pero también hay que ir pensando en el futuro o en el presente, en los desafíos de hoy.

¿Argentina pierde mucho sin Lionel Messi?

Bueno, tenemos que ir acostumbrándonos, tal como un día Diego Maradona dejó la selección. Algún día le tocará a Messi, así como ahora pasa con Ángel di María. Son situaciones que uno tiene que ir esperando para que dejen la selección, para que se retiren, porque ya lo han ganado todo.

¿Supo de las declaraciones del chileno que quería cobrar a Di María si existía ese homenaje durante el partido?

No las vi, pero es mejor ni siquiera comentar ese tipo de cosas, no le presto atención a muchas cosas, me dedico más a ver los partidos. Di María se merece el aplauso y el cariño de la gente, porque sufrió mucho los primeros partidos con la selección en los mundiales. La gente no lo quería y se convirtió en ídolo.

¿Ve ese recambio en Argentina?

Es verdad que hay una buena generación, pero hay que reemplazar a jugadores que han dejado una huella en el fútbol. Acá hay un buen grupo, los triunfos dieron más unidad y eso es muy importante. Si ustedes los chilenos empiezan a obtener resultados y confían en el técnico, se sentirán más satisfechos.

¿Es el mejor equipo del planeta, hoy por hoy?

Bueno, es el campeón del mundo y bicampeón de Copa América. También le ganó la Finalissima a Italia. Eso le da el suficiente currículo para ser uno de los mejores equipos, sino el mejor.

¿Con esto Lionel Messi superó a Maradona?

No, para nada. Cada uno en su época. Maradona era otra cosa, antes se jugaban más los campeonatos del mundo que otros torneos. Diego llegó a una segunda final, tal como lo hizo Messi, salió subcampeón y todo. Así que no. Creo que las comparaciones son feas, Maradona y Messi fueron los mejores, cada uno en su época. Fíjese que ahora hay muchos argentinos en los principales equipos del mundo.

¿Le gusta Lionel Scaloni como entrenador?

Ha demostrado ser el técnico ideal para este grupo. Al principio fue resistido, como sucede a veces. La gente habla y habla… Primero hay que dejarlo trabajar y después opinar. No se puede hacer antes. Verdaderamente, Scaloni le tapó la boca a muchos. Se puede opinar, pero no peyorativamente.

¿Qué opinión tiene de Ricardo Gareca como entrenador?

Lo conozco hace mucho tiempo. Es un técnico serio, tiene un estilo bien definido y tiene carácter para morir en su idea. En Perú lo quisieron mucho, los clasificó, jugó un Mundial después de 36 años. En Chile también puede regresar al Mundial, porque clasifican siete de diez.

Pero Chile está octavo…

Bueno, pero falta mucho todavía. Quedan seis fechas este año y el próximo también se juega. Queda mucho tiempo. Yo creo que Chile tiene un buen recambio y tendrá satisfacciones. Se vieron algunas cosas buenas en la Copa América.

¿Gareca puede llevar a Chile al Mundial?

Yo le tengo mucha confianza, por su recorrido y por la experiencia que tiene como técnico. Es la persona ideal para llevar liderar este proceso.

¿Qué le parece que hay prescindido de jugadores como Gary Medel o Arturo Vidal?

Son procesos normales, pero por ahí dejar algunos con experiencia que han ganado cosas, es importante tenerlos.

¿Usted hubiera dejado a Medel, por ejemplo?

Yo no soy el técnico. Gareca es quien sabe y el que decide. Creo que Medel le dio mucho a la selección, Vidal lo mismo. Pero hay que dar lugar a otros chicos. Todos hemos pasado por la selección y hemos dejado de jugar. Creo que hay que priorizar a los nuevos, quienes son el presente.

Entonces Gareca está en ese camino…

Las decisiones de Gareca tienen que ser respetadas, por la gente de Chile, por la federación local. Si le va bien, estarán agradecidos. Es el hombre indicado para hacer ese recambio, por algo lo contrataron. Lo mismo hizo en Perú.