Cantona explota contra Qatar: “No veré la Copa del Mundo, han muerto personas construyendo estadios. Es horrible”

El 2022 es especial para los fanáticos del fútbol, porque es año de Mundial. De manera inédita entre noviembre y diciembre, se disputará la Copa del Mundo de Qatar, la competencia más importante del deporte más popular. El primer Mundial en Medio Oriente ha estado inmerso en múltiples polémicas, desde las denuncias por supuestos episodios de corrupción en la asignación de la sede hasta críticas de entes de Derechos Humanos respecto a las condiciones laborales de los trabajadores que han construido los recintos que albergarán los partidos.

Precisamente respecto a esto último, quien sacó la voz fue uno que nunca pasa desapercibido cuando habla: Eric Cantona. El otrora delantero del Manchester United, actualmente inmerso en temas cinematográficos, criticó con dureza el hecho de que la máxima cita del fútbol se desarrolle en Qatar. Llegó a decir que no verá el certamen. “Para ser honesto, no veré la próxima Copa del Mundo, porque no lo es para mí. No estoy en contra de que se celebre en lugares donde el fútbol se promocione, como ocurrió en Sudáfrica y en Estados Unidos, pero Qatar no es un país de fútbol”, manifestó el francés durante una entrevista con Sportmail.

Fue aún más ácido en su análisis al señalar que la nación organizadora lo albergará luego de las precarias condiciones en las que se construyeron los estadios, lo que incluyó decesos de trabajadores. “No solo no se prevé que haya legado en el país. Han muerto miles de personas construyendo los estadios. Y aun así vamos a celebrar la Copa del Mundo allí. Es horrible”, sentenció Eric Cantona.

Respecto a lo que plantea el exdelantero galo, el periódico británico The Guardian denunció en 2021 que 6.500 trabajadores inmigrantes, provenientes de cinco países (India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka), habrían fallecido en las obras de construcción de la infraestructura para la recepción del certamen (carreteras, hoteles y estadios, entre otros) desde que se le adjudicó la organización, en 2010.

Debido a esa publicación, la FIFA respondió recordando las “muy estrictas medidas de salud y seguridad”, que se establecieron en las sedes. El ente con sede en Zúrich también aseguró que “la frecuencia de accidentes en las obras del Mundial fue baja en comparación con otros grandes proyectos de construcción en todo el mundo”.