“Alexis Sánchez y compañía posan con la Supercopa”: el Inter le asigna un rol estelar al Niño Maravilla

Alexis Sánchez sigue siendo el centro de los festejos del Inter de Milán por la obtención de la Supercopa italiana. El Niño Maravilla anotó el postrero gol que les dio el título a los lombardos en el encuentro frente a la Juventus y, desde ese momento, no ha parado de recibir elogios ni consideraciones especiales. La prensa italiana ya le había dedicado extensos reconocimientos.

En esta jornada, el equipo de Simone Inzaghi se tomó las fotos oficiales con el trofeo. En ellas, naturalmente, también aparece el otro chileno del equipo, Arturo Vidal. Sin embargo, es el tocopillano quien se roba las menciones. De hecho, el sitio oficial del club nerazzurro le asigna un rol estelar. “El Inter vuelve al entrenamiento tras su victoria contra la Juventus. Alexis Sánchez y compañía posan con la Supercopa”, consigna la bajada de la nota que da cuenta del rito.

El Inter, con Sánchez y Vidal, posa con la Supercopa (Foto: Inter.it)

Alexis, en el centro

La nota también da cuenta de la importancia que Sánchez ha adquirido en las últimas horas para el club. “El equipo ha vuelto a un entrenamiento con el cielo despejado tras un día de descanso que les concedió el técnico Simone Inzaghi tras el triunfo de la Supercopa de Italia”, describe, consignando que la escuadra se alista para el choque ante el Atalanta, en Bérgamo.

“La sesión de entrenamiento de hoy ha destacado por la presencia del trofeo de la Supercopa. El equipo ha posado para la foto con el trofeo en el terreno de entrenamiento en Appiano Gentile, con Alexis Sánchez en el centro de toda la escena”, añade, en la única mención individual para algún jugador del también monarca de la Serie A.

Un gesto que calza

Sánchez ha reclamando, precisamente, ese trato. “Nunca he sido malo, simplemente no jugaba. Siempre dije que era como un león en una jaula, cuanto más juego mejor me siento, pero es el entrenador quien decide. Conte me dijo que nadie era como yo y que me pondría los últimos 15 minutos porque yo marcaba la diferencia, pero le respondí que me hacía sufrir y que me lo tendría que haber planteado primero de esa manera”, declaró minutos después de su consagratoria actuación.

Antes, cuando Inzaghi no lo tenia demasiado en cuenta, fundamentalmente por la presencia de la dupla compuesta por Romelu Lukaku y Lautaro Martínez, y por los problemas físicos que ha experimentado, Sánchez llegó a ocupar sus cuentas en redes sociales para enviar mensajes subliminales que daban cuenta de su incomodidad.

De todas formas, en el último tiempo, la percepción de Inzaghi ha ido cambiando y Sánchez ha pasado a ser uno de sus hombres importantes, al punto de que lo ha elogiado públicamente por la importancia de su aporte para el funcionamiento de su escuadra. Los medios de comunicación y hasta las figuras consulares del balompié peninsular también han dado cuenta de su importancia y de su nuevo estatus en el club. Aún así, el futuro del tocopillano en la escuadra lombarda no parece plenamente resuelto. Su nombre sigue generando un alto nivel de interés en el Viejo Continente. Con este nivel, en todo caso, el Niño Maravilla puede regodearse.