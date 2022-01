Destino Premier League: West Ham United prepara oferta de US$ 8 millones por Alexis Sánchez

hace 21 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

Alexis Sánchez podría regresar a la Liga Premier de Inglaterra. Tres equipos están tras sus pasos. FOTO: AFP.

Según se enteró El Deportivo, el equipo de Londres tiene al tocopillano como uno de sus objetivos de mercado, justo cuando el propio jugador no descarta su salida de Inter. No es el único club, ya que Newcastle United sigue atentamente los pasos del chileno para su nuevo proyecto. Siempre en Gran Bretaña, The Sun develó el interés de Everton.