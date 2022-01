Reunión clave para la U: Clark visita al rector Vivaldi para afianzar la relación con la casa de estudios

Una jornada clave es la que se vivirá este viernes entre las nuevas autoridades de Azul Azul y la rectoría de la Universidad de Chile. Es que lo que había sido hasta ahora solo una comunicación epistolar, se transformará en una reunión presencial entre el presidente de la concesionaria laica, Michael Clark, el director ejecutivo de la misma, Cristian Aubert, y la máxima autoridad de la casa de estudios, Ennio Vivaldi. La cita se dará pasado el mediodía y en la tabla hay dos temas insoslayables para el entendimiento de ambas entidades: el proyecto deportivo, institucional y social de los nuevos dueños del club estudiantil y cuáles son los nombres de estos últimos.

“Queremos tener la mejor relación de respeto y colaboración con la casa de estudios”, aseguró Clark en diálogo con El Deportivo y agregó que “el club es totalmente transparente y abierto. Lo que ocurre es que existía la costumbre de que se ventilaran todos los asuntos por la prensa a modo de filtración y eso cambió definitivamente”. Ayer, el timonel laico estuvo presente en la casa de estudios, en la facultad de economía de negocios. Se reunió con el decano José de Gregorio.

No obstante, las dudas de Vivaldi pasan más por la conformación de propiedad que por el manejo comunicacional del Romántico Viajero. “Existen varios elementos que tanto nuestra comunidad universitaria y deportiva, como la opinión pública y los hinchas del Club no consideramos aún aclarados. Necesitamos contar con un mínimo de precisión respecto a los planes, proyectos y objetivos que la nueva administración aspira alcanzar con el Club de Fútbol Profesional en lo deportivo, institucional y social; no sólo en lo financiero. Para nosotros resulta muy importante conocer los pormenores no revelados y los eventuales cambios por venir en sus entidades controladoras, particularmente lo referido a la atomizada propiedad de Atlas, que ha invitado desde el principio a especulaciones sobre quienes están detrás de Sartor”, dijo el rector en una de sus cartas enviadas.

Clark, en estas páginas, ya respondió a varias consultas del académico. Lo repetirá en la cita de hoy. “El Fondo Tactical Sport es dueño de un 63% de Azul Azul. Y el 90% del Fondo Tactical Sport es propiedad de Sartor y el 10% de Inversiones Antumalal. En el caso de Sartor, las personas que participan de la propiedad son Pedro Pablo Larraín, Óscar Ebel, Alfredo Harz, Carlos Larraín, Rodrigo Bustamante, Miguel León y Atlas Financial Group, mientras que en Antumalal estoy yo”.

Pero las cosas no quedarán ahí, pues el médico cirujano exigirá también más canales de comunicación entre ambos (algo que también quiere el empresario) y puertas abiertas a la comunidad. “Azul Azul no deberían interactuar únicamente con esta Rectoría, sino que con la hinchada y la comunidad universitaria y deportiva toda, así como con la opinión pública en general. Solo así se podrá dar cabal cumplimiento a los valores de transparencia y probidad que inspiran y dan sentido a las actividades de nuestra Casa de Estudios”, pidió Vivaldi.

Azul Azul busca componer relaciones con la casa de estudios. Con documentos en mano, Clark y Aubert visitarán a Ennio Vivaldi para poner fin a una polémica que lleva meses enfrentándolos a través de cartas.