Capitán de Uruguay revela detalles desconocidos de la pelea que manchó la victoria de Colombia

En la Copa América se vivió un verdadero bochorno. Uruguay se despidió del certamen continental tras caer por la mínima ante Colombia, sin embargo, los focos no se quedaron solo en el juego. La atención se centró en las tribunas, lugar donde llegaron algunos futbolistas charrúas para enfrentarse contra los hinchas cafetaleros.

Los incidentes en el Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, terminaron en un escándalo. Los registros audiovisuales dan cuenta de cómo las medidas de seguridad del recinto se vieron totalmente sobrepasadas por la situación.

En ese sentido, uno de los capitanes de la selección uruguaya, José María Giménez, explicó cómo se originó la situación y apuntó en contra de los fanáticos colombianos, asegurando que arremetieron contra las familias de los futbolistas charrúas: “Lo digo ahora, en vivo, porque sé que lo van a cortar. Por favor tengan cuidado porque las familias están en las tribunas”, comenzó.

“Le hicieron una avalancha a todas nuestras familias, la hinchada de cierto sector de Colombia. Esto es un desastre, nuestra familia corrió peligro y la policía no apareció”, siguió.

“Tuvimos que meternos en la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. No había un solo policía, cayeron a la media hora. Nosotros estuvimos dando la cara por los nuestros”, añadió el zaguero.

Los descargos de Giménez

El defensor continuó con su desahogo y también cargó contra la organización de la Copa América. Además, envió un tajante mensaje contra los dirigentes de la Conmebol: “Ojalá que los que están organizando esto tengan más cuidado con las familias, con la gente y con los alrededores de los estadios, que es todo un desastre”, indicó.

“Todos los partidos pasan lo mismo. Las familias sufren por algunos que se toman dos traguitos de alcohol, que no saben tomar, que se comportan como unos niños y no son decentes. Ojalá no vuelva a suceder porque esto es un desastre”, complementó el defensa central del Atlético de Madrid