Carolina Coppo dispara contra Michael Clark con incendiaria carta de renuncia a Azul Azul: “El presidente ha tenido un manejo deficiente del directorio”

Ayer en la tarde, Carolina Coppo presentó su renuncia a la mesa de Azul Azul. La directora, una de las dos representantes de la Universidad de Chile, oficializó su salida y posteriormente se dio a conocer una declaración pública, en la que explica sus motivos y en la que no se guarda nada para criticar duramente al presidente de la concesionaria, Michael Clark.

“Esta dolorosa decisión no fue tomada de improviso ni por una situación en particular, sino por una suma de factores que se fueron acumulando durante el transcurso de la actual administración, que han provocado que mi presencia en el directorio carezca de sentido, algunas de las cuales doy a conocer a continuación”, comienza señalando en la misiva.

En esa línea, la renunciada directora cuestiona la conducción del timonel de la sociedad anónima y expresa: “El presidente ha tenido un deficiente manejo del directorio, produciendo una división que no se ha remendado, lo que junto a su estilo de gobernanza ha provocado que la opinión de aquellos directores que no hemos sido designados por los accionistas mayoritarios no sea considerada antes de la toma de muchas decisiones”.

“Se nos entrega información tardía y parcializada; decisiones que forman parte de la operación del Club simplemente se comunican; habiéndose solicitado que otras sean adoptadas por votación en el directorio”, continúa sobre presuntas irregularidades que han sido denunciadas a los organismos pertinentes.

“Opino que las decisiones no están siendo adoptadas por los órganos llamados por la ley a hacerlo, pues se toman por el presidente o por funcionarios de la S.A. que no han recibido tal delegación de parte del directorio, lo que ha significado incurrir en infracciones a las normas que regulan las sociedades anónimas abiertas”, resalta.

A pesar de esto, las acusaciones no han tenido eco en los organismos fiscalizadores. “Ello lamentablemente no es compartido por la Comisión de Mercado Financiero, la que, ante nuestras denuncias, ha aceptado las explicaciones de la administración basadas en que no todas las decisiones deben adoptarse en el directorio o que estas han sido delegadas en el gerente general y otros ejecutivos, lo que no es efectivo y se opone a lo dispuesto en los artículos 31, 39 y 49 de la Ley N° 18.046″, cuestiona.

Finalmente, la saliente directora y académica cierra con una reflexión: “Me voy con la tranquilidad de saber que permanece un grupo de directores que tiene la fuerza y las capacidades para seguir trabajando y fiscalizando, manteniendo el espíritu de la U y, en especial, velando por el respeto de los valores de la Universidad de Chile que deben siempre guiar a nuestro club”.