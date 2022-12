El Betis se queda en blanco e iguala ante el Athletic Club en el retorno de LaLiga

El Real Betis no logró romper el cero. En el retorno de LaLiga, luego del parón mundialista, la escuadra dirigida por Manuel Pellegrini solo igualó ante el Athletic Club en el Estadio Benito Villamarín. Claudio Bravo fue suplente en el encuentro, que no tuvo grandes emociones.

Como toda la temporada, el recinto sevillano estaba repleto. Había una gran expectativa por ver al elenco verdiblanco, que se encuentra en el quinto puesto de la Primera División de España. Al ser una temporada con un calendario diferente a la del resto, la gente tenía ganas de ver a su equipo. Que, además, no tuvo los mejores resultados en los amistosos del último tiempo.

El último partido oficial de los heliopolitanos había sido ante el Valencia, caída por 3-0, el pasado 10 de noviembre. Luego viajaron a Chile, donde solo cosecharon derrotas ante River Plate y Colo Colo. También cayeron ante Atalanta, en otro duelo de preparación. Mejor fue la suerte ante el Manchester United, a quienes vencieron por la mínima. Ante el Inter de Milán igualaron 1-1, hace dos semanas. De vuelta al ruedo por los puntos, antes del pitazo inicial del juez Alejandro Hernández se realizó un reconocimiento a Guido Rodríguez y Germán Pezzella, jugadores argentinos del Betis, que mostraron sus medallas de campeones del mundo.

En cuanto a las acciones, los de Pellegrini no pudieron superar la resistencia del buen golero Unai Simón, que repelió cinco disparos. Los verdiblancos manejaron más la pelota. Pero no hubo mucha diferencia en aquella materia, eso sí. Donde si hubo distancia fue en las ocasiones, ya que los vascos no remataron al marco en ningún momento de los 98 minutos del duelo.

Más allá de aquello, reflejado en lo estadístico, dentro del campo los sevillanos tampoco mostraron su mejor versión, vista, sobre todo, en los duelos de Europa League en el curso actual. De manera que los 53.565 espectadores que llegaron al estadio se fueron con una sensación más agria que dulce a sus hogares con lo exhibido por los locales.

La incidencia más relevante llegó al filo del cierre, cuando el zaguero Luiz Felipe fue expulsado. El árbitro le mostró la tarjeta roja directa luego de una dura entrada sobre el volante Iker Muniain. Una jugada compleja, que ensució el partido perfecto que realizaba el central hasta ese momento. En la acción posterior, un balón colgado al área pudo hacer sufrir a Rui Patricio. Sin embargo, el réferi cobró falta en ataque, para luego dar por cerrado el partido.

Con el 0-0, el punto repartido deja a los dos equipos con 25 unidades. El Athletic Club, dirigido por Ernesto Valverde, está en la cuarta colocación, con una diferencia de gol de +10. El Betis posee solo +5, por lo que, de momento, se mantiene quinto. Claro que podría bajar algún puesto, si es que se dan algunas combinaciones de resultados en los encuentros que restan en la jornada.

El próximo desafío para el Real Betis será por la Copa del Rey, ante el club Ibiza- Islas Pitiusas, de la Segunda Federación, o sea, la cuarta categoría del fútbol español. El encuentro, válido por la ronda de 32 del certamen, será el próximo jueves 5 de enero.