En España festejan el cierre de la gira sudamericana tras el pobre desempeño del Betis: “Lo mejor es que ya finalizó”

Colo Colo cerró el año de gran manera y se impuso nuevamente ante el Real Betis, aunque esta vez por la cuenta mínima. Los albos festejan un gran cierre de año y ya piensan en las vacaciones, aunque desde la concesionaria miran de reojo la siguiente temporada.

La realidad en el cuadro verdiblanco es totalmente distinta, pues salieron vapuleados de la gira. Sumaron tres derrotas, dos por resultados abultados, y siquiera pudieron anotar. El periplo sudamericano fue un fracaso para la escuadra de Manuel Pellegrini y en España no tuvieron problemas en recalcarlo.

El diario ABC de Sevilla, por ejemplo, festejó el término del tour bético: “Lo mejor de la extraña gira del Betis por el Cono Sur es que ya ha finalizado”. Además, se refirieron a la controvertida expulsión de Manuel Pellegrini y el juego de roce al que se enfrentaron en Chile. “El equipo verdiblanco perdió los tres partidos ante River Plate y Colo Colo (dos de ellos por goleada), pero lo peor sin duda fue el lastre físico y de juego duro que se lleva en la mochila de vuelta el cuadro de Manuel Pellegrini”, complementaron.

En esa línea, el medio andaluz catalogó como “permisivo” el arbitraje de Piero Maza: “Otra vez los chilenos se emplearon con un juego brusco, sobrepasando el límite, en este caso apoyados en la permisividad del árbitro de la tierra Piero Maza (...) pasará a la historia en su país por haber conseguido sacar de sus casillas a su compatriota Manuel Pellegrini, un técnico que en España y en Europa ha mostrado siempre una mesura y un saber estar ejemplar”.

Manuel Pellegrini, DT del Real Betis. Foto: Manuel Lema Olguin/AgenciaUno

Pobre balance

El Diario de Sevilla, en tanto, también reaccionó ante el fin de la gira bética. “Se acabó. Esa fue la mejor noticia para los verdiblancos”, señalaron. Además, añadieron que el elenco del Ingeniero, a pesar de la derrota, tuvo una mejor desempeño lo que les permitió no llevarse una nueva goleada en el tercer partido: “Apostó Pellegrini desde el inicio por un once más reconocible y, al menos, no aparecieron en la primera parte los errores garrafales del primer partido ante Colo-Colo, aunque la imagen de los verdiblancos, en algunos momentos, fue bastante desesperante, con un ritmo poco alto, escasos desmarques de ruptura, poco atacar los espacios, poco bajar a recibir al centro del campo”.

Por su parte, Estadio Deportivo describió el periplo sudamericano como una “accidentada gira”, que los deja con un “balance de 10 tantos en contra y ninguno a favor”.

Para finalizar, el medio se refirió a las lesiones y consecuencias médicas que sufrió el Betis en su paso por Latinoamerica: “Para colmo, Aitor Ruibal y Víctor Ruiz fueron bajas por molestias derivadas del partido anterior, Dani Martín se lo perdió por un virus gástrico, Álex Moreno se fue tocado y Juan Cruz se marchó llorando tras sentir un fuerte pinchazo muscular. Peor imposible. Un ‘Si lo sé no vengo de manual’”.