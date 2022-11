En España aniquilan el “tour vacacional” del Betis a horas de la revancha ante Colo Colo: “Una gira y un papelón”

El Betis vuelve a enfrentar a Colo Colo, este sábado, en el Sausalito. Como el del miércoles, el partido es amistoso, pero en España ya recibe otra connotación. La goleada que los albos le propinaron al equipo de Manuel Pellegrini en Concepción, un 5-0 rotundo que, si bien habla de los méritos del campeón chileno, que mostró rendimientos superlativos, como el del goleador Juan Martín Lucero, también sentencia el escaso interés con que los españoles se tomaron el periplo sudamericano. Antes los había goleado River Plate.

“Dos goleadas en contra, dos partidos ofreciendo una imagen muy pobre, ningún tanto que celebrar, lesiones y jugadores mostrando un bajo nivel. La gira sudamericana, salvo por la inyección económica, ya que se trata de una acción comercial de la mano de LaLiga, no está dejando nada positivo en el Betis”, sentencia, de entrada, el análisis de El Diario de Sevilla para el recorrido.

Pellegrini paga el costo

La crítica contiene parafraseos al Ingeniero, quien ya después del revés ante el equipo argentino había mostrado su inquietud. “Perder por 4-0 duele siempre”, dijo el estratega. Y agregó: “Tratar de demostrar en cada partido una exigencia individual, un rendimiento y un espíritu de equipo para ser competitivo siempre, se juegue lo que se juegue”.

La última tarea estuvo lejos de cumplirse ante el Cacique. “Ni espíritu ni rendimiento ofreció en Concepción. Y lo vio venir el segundo entrenador verdiblanco, Rubén Cousillas, a quien tras el 2-0 se le escuchó a través de las cámaras de televisión gritar desde la banda: ‘¡Vamos a hacer otro papelón! No nos puede pasar otra vez lo mismo’. Lo vio venir el argentino, muy activo todo el primer tiempo (más que Pellegrini), aunque su aliento no tuvo efecto”, resume la publicación.

Los dardos se personalizan en el técnico chileno. “No está siendo competitivo su Betis, que en dos choques ha recibido nueve goles (12 si se cuentan los tres en Mestalla), pese a que, sobre todo ante Colo Colo, dispuso de un equipo más o menos reconocible, a pesar de las importantes ausencias. No son pocas, ya que además de los mundialistas (Pezzella, Guido Rodríguez, William Carvalho, Sabaly y Guardado) el técnico heliopolitano no puede contar con los lesionados Luiz Felipe y Juanmi. Joaquín y Rui Silva están tocados y no han jugado ni un minuto en los dos partidos disputados y los canteranos están para ayudar, no cabe señalar a ninguno”, consigna la crónica.

Manuel Pellegrini en el amistoso jugado en Concepción.

Excusas y vacaciones

Tampoco hay margen para admitir excusas. “El largo viaje pudo servir de justificación frente al River Plate. Contra Colo Colo ya no, aunque sí que Ruibal hablaba de acumulación de encuentros y minutos. No en todos los casos, ya que Pellegrini viene rotando en la Liga y en Europa y futbolistas como Willian José, Paul o Miranda no han tenido una carga excesiva y no pueden esgrimir tal argumentación ante el bajo nivel mostrado en la gira”, sentencia.

Si bien hubo quienes estimaron que el Betis había venido “de vacaciones” a Sudamérica, lo concreto es que el descanso formal comienza recién al regreso al Viejo Continente. No será demasiado, pues luego habrá que afrontar una serie de exigentes compromisos. “La expedición verdiblanca regresa este domingo a Sevilla y será entonces cuando disfrute de sus vacaciones. No volverá al trabajo hasta finales de mes. La gira ha obligado a cambiar el plan normal del resto de equipos, que están ahora en el periodo de asueto para volver al trabajo la próxima semana. El Betis irá con una semana de retraso respecto a muchos conjuntos de Primera División y en diciembre tiene un exigente plan de amistosos contra el Manchester United (10 de diciembre), Inter (17 de diciembre) y Atalanta (23 de diciembre) para llegar a punto a la reanudación liguera el 30 ó 31 de diciembre frente al Athletic”, detalla El Diario de Sevilla.