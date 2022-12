Sorpresiva renuncia en Azul Azul: la abogada más crítica de Michael Clark deja el directorio de la U

Llegó el año 2016 al directorio de Azul Azul llegando uno de los cupos de la casa de estudios y siempre fue una voz disidente al poder que ostentaban los accionistas mayoritarios de la sociedad anónima estudiantil. Pero el ciclo de Carolina Coppo en la U llegó a su fin.

“De conformidad a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la ley 18045, informo a la Comisión para el Mercado Financiero, en calidad de hecho esencial es la siguiente información de Azul Azul S.A.: Mediante carta fechada el 29 de diciembre de 2022, la señora directora doña Carolina Coppo Diez ha renunciado, el día de hoy a su cargo de directora de la sociedad Azul Azul S.A.”, informó el gerente general de la empresa José Asenjo.

Esto obligará a la casa de estudio a nombrar otra persona en los próximos días para llenar el cupo que poseen en la compañía y será un respiro en la gestión de Michael Clark. Es que la abogada nunca estuvo de acuerdo con la llegada del empresario a la testera del Romántico Viajero y siempre impulso un gobierno de consenso para sacar a los estudiantiles del mal momento deportivo que han vivido en los últimos cuatro años.

“El gran problema que tiene la U es que posee un grupo controlador en su directorio y eso ya lo hemos abordado en otras conversaciones. Al tener esa cantidad de acciones, que les permite elegir a siete directores de once, implica que pueden tomar decisiones sin lograr un acuerdo de voluntades”, aseguró la también profesora de Derecho en entrevista con El Deportivo.

Es más, Coppo cree que “Michael Clark no es apto para la presidencia de la U” y da sus razones: “Creo que habría que distinguir entre la persona de (Clark) y Tactical Sport. Michael Clark es hincha de la U, creo que lo ve más allá de un negocio. Pero también hay que considerar que invirtieron mucho dinero por hacerse de la mayoría de las acciones de la U. Por eso se me hace difícil de que no lo vean como un negocio”.

Por último, la leguleya fue una de las firmantes de la carta que mandó la Casa de Bello a la sociedad anónima y dónde se podía leer que “las diferencias no se reducen solo a los objetivos del fondo de inversión que es propietario, el cual no parece estar comprometido con la historia y tradición de la U, sino que también se extienden a otros aspectos, en particular al proceso de toma de decisiones y a la relación y comunicación del club con la hinchada”.