La cuenta regresiva de Fernando González: los motivos y planes del Bombardero de La Reina para radicarse en Estados Unidos

Después de 10 años viviendo en Chile tras su retiro del tenis, Fernando González está listo para iniciar una nueva vida lejos del país. A fines de noviembre se casó con la leyenda del hockey argentino y mundial Luciana Aymar, luego de varios años de relación y de la que nacieron sus hijos Félix y Lupe. Se establecieron en Santiago, pero hoy los planes familiares son otros y la decisión es partir a Miami a mediados de 2023.

“La idea es irnos porque tenemos hijos chicos, pero uno no se cierra a irse a otro lugar o a volver. Miami es lindo porque tengo muchos amigos allá, mi hermana vive allá y porque hay un vuelo directo todos los días que, aunque no lo uses, te da una tranquilidad. La gente siempre va a hablar para bien o para mal. Yo prefiero que no hablen. No es el titular, pero sí es lo que dije”, contó el Bombardero de La Reina en octubre a El Deportivo, en el marco del lanzamiento de su primera biografía, a cargo del periodista Gonzalo Querol.

En esa respuesta, Feña también aludió a una entrevista que brindó al medio Clay Tenis, donde reveló su intención de radicarse en el extranjero por el clima meteorológico y político, lo que despertó algunas críticas en redes sociales. “Ambos. Pero más por buscar el calor. Los niños lo pasan mejor allá. En invierno hay muchos virus respiratorios. Igual voy a mantener mis cosas en Chile, que me encanta. Mi escuela, hago varias clínicas y charlas, entonces voy a estar muy conectado, yendo y viniendo. Es rico poder salir con los niños todos los días a jugar. En Santiago en esta época hace mucho frío, aparte hay mucho smog. Además, si quisiera trabajar en tenis, tengo más posibilidades”, precisó.

Así, la idea de partir fue tomando forma, pero también apareció una inversionista con una propuesta para realizar una gira de despedida por 11 ciudades del país. El proyecto contempla realizar una exhibición, clínicas de tenis y experiencias VIP. La primera de ellas será el 11 de febrero, cuando se presente en Iquique. Luego estará en Coquimbo (25 de febrero), Viña del Mar (26 de febrero), Talca (31 de marzo), Chillán (1 de abril), Concepción (2 de abril), Temuco (22 de abril), Valdivia (23 de abril), Puerto Montt (6 de mayo), Punta Arenas (7 de mayo) y Santiago (20 de mayo). De todos modos, la organización no descarta sumar nuevas fechas.

Por ahora, la organización está trabajando en la definición de los recintos y en contactar a figuras de renombre para este periplo por el país. La intención es que sean jugadores contemporáneos del chileno, y la idea es que cada uno de los invitados participe en las experiencias que propone el evento, de acuerdo a los dos tipos de entrada. El mismo extenista ha estado muy involucrado participando de diversas reuniones para ir cerrando los detalles.

Los tickets tendrán dos valores: $ 20 mil y $ 130 mil. El primero da derecho a ver la exhibición y a un póster autografiado por los dos tenistas, mientras que el segundo permite el acceso al partido, el póster autografiado, la posibilidad de participar en una clínica para 50 personas y una actividad privada con los protagonistas. Los boletos están a la venta en el sitio oficial de Kamada Producciones.

Planes a la distancia

Recientemente, Fernando González abrió Pádel SB, un club de pádel en San Bernardo, junto a Josué González y Nicolás Marín. La idea es continuar en ese proyecto, al igual que en su puesto en el Instituto del Deporte y Bienestar de la Universidad Andrés Bello, donde actualmente se desempeña como subdirector.

“Él va a seguir. A él le gusta lo que está haciendo con nosotros y a nosotros nos gusta lo que hace para el instituto. Nos gustan sus ideas, sus relaciones con las personas, donde acoge a muchas personas en todo ámbito. Esa es una de sus grandes cualidades y eso también nos sirve a nosotros como una buena fuente de información de lo que pasa no solo dentro de la cancha, sino también afuera. Y eso es muy útil para el deporte. Además, nos ha dicho que está contento y agradecido de la oportunidad”, afirma Jaime Fillol, director del centro.

En esa línea, el extenista cree que la partida de González al extranjero será muy útil para el proyecto. “No nos ha dicho cuándo parte, pero conociendo la vida de un tenista, uno está en un lugar y a la vez en todos lados. Él no va a dejar de ser quién es, es un deportista de lujo. Y si él tomó la decisión de tomar este trabajo, lo hizo sabiendo que se mueve por todos lados y nosotros los entendemos. El hecho de que esté en Estados Unidos, incluso puede ser mejor para el instituto, por todo lo que significa estar allá”, sostiene. Y agrega que “lo que hace Fernando no solo lo hace porque se va del país, sino que lo está haciendo porque hoy puede hacerlo. En cinco años más quizás sea más complicado, porque seguramente va a estar más dedicado a la familia también”.

Sobre lo que hará en Estados Unidos, el extenista aún está en etapa de definiciones. Su nombre resulta atractivo para formar una academia, por ejemplo. Sin embargo, son determinaciones que todavía está madurando, aunque poco a poco su vida en Miami comienza a tomar forma.