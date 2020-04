Cartelera de jueves: final en Concepción

Universidad de Concepción vs. Colo Colo, 20.20 por CDF Premium y CDF HD

El partido de ida de la final del Torneo Clausura 2007, en el Municipal penquista. Los locales buscaban el primer golpe en busca de su primer título nacional de la mano de un plantel dirigido por Marcelo Barticciotto, mientras que los albos, bajo la dirección de Claudio Borghi, quieren ser el primer tetracampeón de manera consecutiva.

Cuál es mi Nombre: Muhammad Ali, Parte 1, 8.00 por HBO Signature

Documental sobre el más importante boxeador de la historia y uno de los mayores íconos deportivos y sociales del mundo. La parte 2 se emite el viernes.

Holanda vs. México, 9.00 por DirecTV Sports 610 y 1610

El polémico partido de octavos de final del Mundial de Brasil 2014, donde los norteamericanos parecían tener la clasificación asegurada.

San Antonio Spurs vs. Miami Heat, 09.30 por ESPN

Compromiso por las Finales de la NBA 2013-2014 entre el equipo texano de Manu Ginobili y el Heat que lideraba LeBron James.

Vegalta: Soccer, Tsunami and the Hope of a Nation, 10.30 por Sundance TV

Documental que narra los partidos a través de Japón del equipo Velgata Sendai, poco después del terremoto de 2011.

Barcelona vs. Real Madrid, 11.00 por DirecTV Sports 610 y 1610

El duelo que Arturo Vidal jugó parcialmente por la ida de las semifinales de la Copa del Rey de 2018-2019.

June 17th 1994, 15.00 por ESPN3

La policía de Los Angeles perseguía a O.J. Simpson el 17 de junio de 1994, mientras otros acontecimientos deportivos ocurrían.

Manchester City vs. Aston Villa, 16.00 por ESPN2

El partido que jugó Claudio Bravo y que disputa en duelo único la final de la última Carabao Cup, en Wembley.

Gran Premio de Singapur 2016, 23.00 por Fox Sports 3

Por novena vez la Fórmula Uno llega a Marina Bay, con el Mercedes de Nico Rosberg en la pole.