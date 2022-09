Caso Griezmann: Simeone admite que el francés no es titular por una cláusula de compra en su contrato

La pregunta que todos se hacían en Madrid era por qué Antoine Griezmann solo entraba al campo como revulsivo, siendo que es uno de los mejores jugadores del Atletico de Madrid en este inicio liguero. Hoy, aquello fue contestado por Diego Simeone, quien confirmó que el francés no es titular por un tema contractual.

Todo se remonta al inicio de la temporada pasada, cuando tras un agridulce paso por el Barcelona, el galo, retornó al Atlético de Madrid, pero en calidad de cedido. En el contrato eso sí, había una cláusula especial, la cual estipulaba que si Griezmann disputaba 45 minutos o más en la mitad de los partidos en que esté a disposición, los colchoneros tendrián que pagar 40 millones de dólares al club culé y se quedarían automáticamente con la propiedad del jugador que fue campeón del mundo en Rusia.

Un acuerdo que hoy no están dispuestos a cumplir en la capital española. La directiva del club desea mantener al jugador a largo plazo, pero no bajo esas condiciones. El precio es elevado y los rojiblancos saben que a final de temporada pueden conseguir un acuerdo mucho mejor y aún así contar con los servicios del ex Real Sociedad.

Aquello incluso fue aclarado por Diego Simeone, quien tras semanas de revuelo con el tema, abordó la situación del francés en el equipo. Al ser consultado sobre por qué no jugaba de titular Griezmann, el argentino fue directo: “Me conocéis de hace 10 años. Yo soy hombre de club y lo seré siempre”, comentó.

Una frase escueta, pero que no deja espacio a dudas. Simeone no ocupa de forma regular a uno de sus jugadores favoritos por sugerencia de la directiva. Una postura que compromete al Barcelona y sus intenciones de recibir una gran cantidad de dinero por un jugador con el que no cuentan a corto ni largo plazo.

Pero de todas formas la situación sigue siendo favorable para el ex equipo de Lionel Messi. Esto, ya que el préstamo del galo comenzó la temporada pasada, un curso en donde tuvo una gran participación y en donde el delantero jugó un mínimo de 45 minutos en el 81% de los compromisos.

Aquello, y un calendario especialmente apretado por el Mundial, hace pensar que El Principito de todas formas llegará a sumar los minutos necesarios para hacer efectiva la cláusula de compra. De momento en los tres partidos ligueros ingresó al minuto 60, siendo clave y convirtiendo dos goles, por lo que ya es un pedido habitual por los hinchas cuando las cosas no andan bien.