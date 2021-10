Castrilli borra a Roberto Tobar de la fecha de este fin de semana

Roberto Tobar paga sus errores. Ayer lo reconoció en su propio informe, tras la ajustada victoria de Universidad Católica frente a Wanderers, en la que deja en claro que expulsó de mala manera a Fernando Zampedri, el delantero de la UC, por doble amarilla, luego que el defensor Espinoza exagerara un supuesto codazo del transandino.

Tobar no tuvo problemas en admitir la falta. “Claramente asumo mi error. No tengo miedo en decirlo ni tampoco voy a justificar una decisión errónea que tomé en el campo. Netamente lo puse en el informe, lo conversé con Javier. ‘Perfecto -me dijo-, seamos lo más transparentes posible’, me dijo. Y así lo vamos a ser”, dijo el juez.

Castrilli, el jefe de los árbitros, se cuadró en la misma línea. “Zampedri no hizo absolutamente nada. Ese movimiento lo hace cualquiera cuando quiere defender la posición y el balón. Y el mínimo contacto que tuvo el jugador García, se tomó el rostro y se tiró al piso”, explicó el argentino.

Frente a tal escenario, Castrilli golpea la mesa. Y en los partidos que se avecinan, que tiene al duelo entre Colo Colo y Universidad Católica como el más destacado, por la 28° fecha del torneo nacional, la cabeza de los jueces decide borrar a Tobar. El juez FIFA no apareció en el listado de jueces que arbitrará este fin de semana, ni como árbitro principal ni menos en alguna función dentro del VAR.

SÁBADO 23 DE OCTUBRE

Ñublense vs. Everton

Árbitro: Cristian Droguett

DOMINGO 24 DE OCTUBRE

Deportes Melipilla vs. Universidad de Chile

Árbitro: Benjamín Saravia

Colo Colo vs. Universidad Católica

Árbitro: Julio Bascuñán

Huachipato vs. Audax Italiano

Árbitro: Francisco Gilabert

LUNES 25 DE OCTUBRE

Santiago Wanderers vs. Deportes Antofagasta

Árbitro: Ángelo Hermosilla

Palestino vs. Deportes La Serena

Árbitro: Gustavo Ahumada

Curicó Unido vs. Unión La Calera

Árbitro: Héctor Jona

MARTES 26 DE OCTUBRE

Cobresal vs. O’Higgins

Árbitro: Rodrigo Carvajal