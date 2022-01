Chaleco López administra su ventaja en los prototipos ligeros

Chaleco López y su copiloto Juan Pablo Latrach siguen administrando el liderato de los prototipos ligeros. En la etapa de hoy, de 395 kilómetros de especial cronometrada, la dupla nacional finalizó en el cuarto puesto a 17′01″ de Seth Quintero.

De todas formas, López sigue dominando la categoría con una ventaja de 1H 19′01″ sobre su compañero de equipo, el sueco Sebastian Eriksson, mientras que el podio provisorio lo cierra el español Fernando Álvarez a 2H 55′30″.

“No he perdido tiempo hoy pero la carrera aún es larga. He roto una pieza y soy consciente de que pueden ocurrir cosas a diario”, comentó Chaleco a la organización tras cruzar la meta.

“No ha sido fácil la especial. Aunque no haya tenido problemas personalmente, había muchas dunas y piedras. Estoy contento por haber terminado”, sostuvo.

Por su parte, Seth Quintero, quien ganó su octava etapa, sigue en busca del récord de 10 victorias en un solo Dakar de Pierre Lartigue.

“Sabíamos que hoy habría muchas dunas, que es precisamente donde más cómodo me siento. No hemos pinchado ni cometido errores de navegación. Dennis ha hecho un trabajo fantástico. La jornada ha sido más tranquila para nosotros que la de ayer. Ya teníamos una buena ventaja en el abastecimiento así que podríamos haber rodado tranquilos pero ese no es mi estilo así que hemos seguido a ritmo ligero”, comentó.

“Es la 8ª victoria y, como decía, mi objetivo en este Dakar es conseguir el récord de victorias de especial. Quedan aún varios días, espero lograrlo. Es posible igualarlo pero no batirlo, aunque lo fundamental es que sigamos disfrutando como lo hemos venido haciendo hasta ahora”, apuntó.

Por su parte, en la categoría de los autos el qatarí Nasser Al-Attiyah continúa como líder de la clasificación general con una ventaja de 37′58″ sobre Sébastien Loeb. A su vez, el saudí Yazeed Al Rajhi se encuentra en el tercer puesto con una desventaja de 53′13″.

Al-Attiyah tuvo complicaciones con su vehículo, pero valoró el haber perdido poco tiempo en la jornada. “Durante 350 kilómetros hemos estado solo con tracción a dos ruedas, delantera, y la verdad que he pasado mucho miedo. He intentado atacar durante los últimos 50 kilómetros, cuando ya no había dunas, y me ha tranquilizado mucho saber que solo hemos perdido siete minutos. Me siento feliz por haber terminado la etapa. Pero ojo, el Dakar aún no ha acabado, no hay que perderle el respeto”.

Por su parte, Loeb, que sigue al acecho, comentó que “hemos atacado a fondo durante toda la especial, pero en el km 28 hemos pinchado y perdido dos minutos. Al llegar al enlace, nos hemos dado cuenta de que habíamos perdido la segunda rueda de repuesto, con lo cual nos quedaban 250 km sin opción a cometer error alguno. Sabía que estábamos haciendo un buen tiempo así que me he andado con mucho cuidado en las piedras para no pinchar. En todo caso, ha sido una buena especial. Nasser ha perdido algo de tiempo porque no ha rodado muy deprisa. La semana pasada era yo al que le molestaban, esta semana es él”.