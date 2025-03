Champions League: Real Madrid y Atlético animan el plato fuerte de la jornada de los octavos de final

hace 48 minutos Tiempo de lectura: 3 minutos

Real Madrid y Atlético se miden en la ida de los octavos de final de la Champions League. FOTO: REUTERS.

El cuadro merengue, actual monarca, recibe por la ida a su archirrival en el derbi, a las 17:00 horas de Chile. Los blancos no vencen a los albirrojos en los 90 minutos desde hace casi tres años. Los otros duelos del martes: PSV Eindhoven vs. Arsenal, Borussia Dortmund vs. Lille y Brujas vs. Aston Villa.