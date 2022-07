Christian Garin: “El autoconocimiento me ha ayudado muchísimo; el saber quererse y respetarse”

Christian Garin probó lo desconocido. El número uno de Chile lució la campaña más importante de su vida en torneos de los grandes, y devolvió a un nacional a los ocho mejores de un major, como no ocurría desde Fernando González en 2009. Los cuartos de final de Wimbledon que anotó esta semana, le dan un aire fresco. Una confirmación de que va mejorando y de que ya encontró el equipo de trabajo correcto.

¿Qué diferencias hay entre el Garin que se va de Londres, al que llegó hace un par de semanas?

Más que en estas dos semanas, siento que he cambiado a lo largo de este año. Sufrí mucho, pasé por mucho estrés, no supe manejar la presión. Haber estado aquí disfrutando, ganando partidos importantes… se sintió bien. Me voy muy feliz con las oportunidades que voy aprovechando.

¿Qué le significa ser cuartofinalista de Wimbledon?

Es muy importante para mí haber llegado a estos cuartos de final en este torneo, que es mi favorito. Es importante este resultado, estas experiencias, porque yo sueño con estar regularmente en estas instancias. Voy a analizar bien con Pepe (Vendrell), mi entrenador, lo que fue este torneo. Sobre todo de la derrota voy a aprender. Veré en qué me equivoqué, porque quiero ser mejor. Ya sumé cinco títulos ATP, ya tengo varios octavos de final en Grand Slam, ahora hice estos cuartos. No cabe duda de que estoy mejorando.

El hecho de que ningún chileno antes había pasado a una semifinal de Wimbledon, ¿Era algo que le presionaba, o le motivaba extra?

Tener la oportunidad de hacer historia para Chile siempre es motivante. Me encanta representar a mi país, el apoyo de la gente en Chile se siente y se agradece. En los momentos más difíciles también siempre hay gente tirando para arriba y eso es clave. Ya llegará la hora de hacer historia, pero yo quiero seguir trabajando y disfrutando mi carrera.

¿Fue sacarse un peso de encima haber tenido una campaña así de buena en un Grand Slam?

No lo siento así. Estoy sumando experiencia, aunque tenga 26 y ya no sea tan joven. Estoy muy contento con la carrera que estoy haciendo. Creo en mí y creo en mi equipo. Sigo madurando, voy entendiendo mejor lo que hago.

¿Qué cosas hizo mal?

Jugué con la lesión en el hombro durante muchos torneos, con mucho dolor y muy lejos de mi cien por ciento. Al final de la temporada pasada estuve dos meses sin jugar. Llegué a Australia sin mucha preparación, lo que me pasó la cuenta. Cuando uno no se siente bien físicamente, aparecen los problemas mentales, las inseguridades. Eso te termina afectando en todo sentido.

¿Cómo está su salud mental?

Es un tema muy importante. Yo he trabajado el autoconocimiento, cosa que me ha ayudado muchísimo. El saber quererse, saber respetarse. Los deportistas profesionales siempre estamos bajo mucha presión, de querer siempre rendir al cien cada semana. Hay que estar preparado. Me gusta mucho el tenis y competir, pero a veces que uno no se siente tan bien, aparecen las dudas. Estamos muy expuestos y hay que saber manejarse.

¿Y le ha ido bien conociéndose?

Sí, mucho. Ha sido la clave para rendir bien y durar más en este deporte. Y ha ayudado tener el equipo de trabajo correcto, que tu equipo también te conozca. Hoy todos vamos para la misma dirección. Tu equipo debe saber siempre cómo estás.

¿Sigue teniendo a las redes sociales medianamente apartadas?

De las redes sociales sigue sorprendiendo el odio que tiene la gente. Los mensajes que uno recibe, sobre todo cuando pierde, no son muy agradables. Me imagino cómo lo viven tipos como Kyrgios o Tsitsipas. No es grato para nada, la gente no te conoce y se siente con el derecho de insultar. Tienen una opinión de ti que no es válida. Es difícil. Es imposible evadirlo. Ojalá que esto vaya cambiando a medida de que pasa el tiempo.

¿Se siente con una plataforma importante? ¿Siente que su mensaje tiene un impacto distinto al resto de las personas por su status de deportista de élite?

No soy alguien que está buscando querer salir en medios, ni dar entrevistas, pero cuando me piden mi opinión siempre intento darla. No sé mucho la repercusión que han tenido mis respuestas. Pero soy muy transparente, me gusta decir lo que siento, lo que me deja tranquilo.

Garin, durante su match ante Kyrgios. FOTO: REUTERS

¿Ha seguido la actualidad nacional?

Me gusta informarme, pero mezclar deporte con política, personalmente no me gusta. Siento que son temas muy distintos, y cada persona tiene su opinión.

Pero le pregunto al Garin ciudadano, no al Garin tenista.

Sí, sí. Amo mi país, me gusta informarme, leer, saber lo que está pasando.

¿Qué lee?

De todo, noticias, actualidad, sigo los mercados.

¿Se preocupa de mover su propio dinero? ¿No se anima con las criptomonedas, por ejemplo?

No, con eso no me animo. Me preocupo lo normal, a mí me gusta saber de economía, pero no es con algo que me involucre demasiado. Me dedico a jugar al tenis.

¿Le gustaría votar en el Plebiscito Constitucional de Salida del 4 de septiembre? Tendría que perder en las rondas iniciales del US Open para alcanzar a llegar.

Sí, me interesaría, pero obviamente no está en mis planes porque espero seguir jugando en el US Open. Ya veremos qué pasa en el torneo, pero los planes sí que son volver a la casa después de Nueva York. Si me va bien y avanzo a octavos, no alcanzo a ir a votar, pero si pierdo antes, que ojalá que no sea el caso, vuelvo y voto.

¿Se inclina por alguna preferencia?

Es que no me gusta mezclar política con deporte. Es algo muy distinto. No soy político, soy un deportista y me dedico a esto. Mi opinión no tiene mucha trascendencia, aunque sí tengo una postura, claro. Me dedico al tenis, algo totalmente opuesto a la política.

La violencia y seguridad es de los temas que más preocupan a los chilenos. ¿Cómo chileno, es su primera preocupación?

A nadie le gusta ver un país inseguro. Es un tema que nos preocupa a todos. Tú ves Europa, acá se vive tranquilo. No estás pendiente de que te roben, de que te pase algo. Eso es fundamental. Todos queremos vivir tranquilos y seguro. Al ser tenista viajo mucho, y no estoy viviendo lo que viven la mayoría de los chilenos. Obviamente, me gustaría que los chilenos que se encuentran todo el año en el país puedan vivir tranquilos.

A propósito del US Open, los rusos van a poder volver a jugar un Grand Slam.

Me parece bien, me parece lógico. Conozco mucho a los rusos del circuito y la mayoría ni siquiera habla del tema de la guerra. Respeto la decisión que tomó Wimbledon, pero creo que es positivo que puedan volver a competir.

Algunos atletas han levantado la voz respecto al consumo de cannabis. ¿Cree que deberían tener derecho los deportistas a fumar marihuana, sin ser castigados?

Si está prohibida, es por algo. Nosotros estamos muy expuestos al doping. Este año ya llevo más de 13 tests. No sé qué tanto afecta en el rendimiento, pero si la WADA lo prohíbe, es así. Yo me cuido mucho, y ni siquiera fuera de las competencias la consumo.

¿Cuándo fue su última borrachera?

(Risas) En noviembre, para el cumpleaños de un amigo. Ya pasaron varios meses.

¿Qué viaje tiene pendiente fuera del tenis?

Estuve en Grecia antes de Wimbledon, lo que me ayudó muchísimo para llegar fresco. En el tiempo de que llevo con Pepe, me ha instruido que el descanso es importante: las vacaciones, las horas de sueño. Es importante ese enfoque y ese orden para lo que estoy logrando.