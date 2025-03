Claudio Bravo analiza a la Roja antes del duelo contra Paraguay: “Aún queda gente con pergaminos”

Este jueves selección chilena juega un importante duelo ante Paraguay en Asunción, por la fecha 13 de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. El elenco dirigido por Ricardo Gareca marcha en el penúltimo lugar de la tabla con apenas nueve puntos, por lo que es determinante rescatar un buen resultado como visita para seguir en carrera. Este martes, un histórico de la Roja analizó el momento que vive el combinado nacional y sus chances para el encuentro que se jugará en dos días más. Se trata de Claudio Bravo, quien, durante el lanzamiento de su gira de despedida del fútbol en la Universidad Andrés Bello, habló sobre el presente de la escuadra en la fue capitán.

“La esperanza siempre está, los deseos de que estemos en una Copa del Mundo, y eso es valioso para todos”, comenzó diciendo a ESPN. Luego, puntualizó su análisis en el compromiso ante Paraguay: “Yo apelo a que Chile va hacer un buen papel, esperemos que la Selección siga el buen juego del resultado que obtuvo en el Nacional (ante Venezuela, en noviembre)”, añadió.

Foto: Pepep Alvujar/Photosport

“El primer partido es difícil, con un Paraguay que viene en alza, con motivación extra por cómo se vienen dando los resultados. Históricamente es un lugar complejo. Como generación tuvimos la fortuna de traer buenos resultados desde ahí, pero siempre con la sensación de que en frente te ponen las cosas complicadas. La solución es tener la concentración máxima, las ideas claras, si vamos a jugar a atacar o a defender”, agregó Bravo.

Los futbolistas con experiencia

Pese a que la Generación Dorada va en retirada, el excapitán destaca que aún hay jugadores con experiencia y que pueden asumir el liderazgo para esta doble fecha contra Paraguay de visita y Ecuador en Santiago: “Va quedando atrás la generación, pero aún queda gente con pergaminos suficientes para liderar el proceso que todavía no termina y nos tiene ilusionados con meternos en carrera, eso es lo primero. El rol de liderazgo no es asociado a una jineta, es cómo se desenvuelve el líder dentro del vestuario, que puede ser el entrenador, un jugado o el grupo. Hay gente grande como Arturo Vidal, Charles Aránguiz o Alexis Sánchez, que saben manejar un grupo en cosas positivas y negativas. No necesitan decir una palabra, con las actitudes los van siguiendo, otros con pocas frases logran levantar el ánimo”.