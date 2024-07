Claudio Bravo asegura que la Roja fue perjudicada en la Copa América y apunta contra el arbitraje: “Hay cosas raras”

La Copa América no se olvida. En medio de la incógnita en torno a su futuro, Claudio Bravo entregó su versión respecto a la eliminación de la Roja del certamen continental. El arquero de la selección chilena se refirió a las polémicas arbitrales, sobre todo por lo sucedido en los partidos ante Argentina y Canadá.

En conversación con Marcelo Ramírez, en el programa de YouTube El Legado, el capitán del Equipo de Todos recordó distintas situaciones controversiales durante la fase de grupos. “Hay cosas que no están al alcance de nuestras manos para poder pelear, hay cosas que no puedes competir”, comenzó señalando el portero.

Bravo continuó con el desglose de situaciones polémicas. “Ya en el primer partido observas cosas raras (contra Perú). Hay cobros, situaciones dentro del juego que cuando te toca estar adentro compitiendo, te dan ganas de agarrar al árbitro del cuello”, indicó. “El segundo partido (ante Argentina) es exactamente igual. Miras cosas que no pasan habitualmente”, añadió.

“Hay cosas que no puedes competir”

El análisis de Bravo siguió. El oriundo de Viluco se refirió al polémico partido ante Canadá, el que no pudo disputar por una lesión y solo fue un espectador. Este estuvo marcado por una evidente agresión a Rodrigo Echeverría no sancionada por el árbitro Wilmar Roldán ni apreciada por el VAR y por una dudosa expulsión a Gabriel Suazo.

“El último partido me tocó vivirlo de afuera y cuando estás afuera, estás pendiente de más detalles, puedes ver más cosas, y dices: ‘hay cosas que no puedes competir’”, contó el arquero. “En el último partido me dio la sensación que, si no era la expulsión, o si nosotros nos poníamos en ventaja, cobraban un penal luego. Me da esa sensación”, complementó.

Bravo apuntó directamente contra la actuación del juez colombiano: “Cuando el árbitro a ti te permite que le digas 1.200 a la cara y de esas 1.100 son insultos, y él no te dice nada, tú dices: ‘mierda, este me está cagando’. Me está permitiendo decirle mil cosas a la cara y que no me diga nada, que no me sancione, no lo ponga en el acta, es obvio. Esas situaciones son raras. Lo del manotazo, que lo vio todo el mundo, cómo no lo van a ver con toda la tecnología”, sentenció.