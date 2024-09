Cobreloa despide a Mario Sandoval tras protagonizar accidente de tránsito en estado de ebriedad

Cobreloa informó la salida de Mario Sandoval. Durante el último fin de semana, estuvo involucrado en un accidente de tránsito en La Pintana, que terminó con cinco personas lesionadas. El volante se encontraba en la capital pasando las Fiestas Patrias. Tras el suceso, el futbolista estuvo detenido en el Centro de Detención Penitenciaria de Santiago, por orden del 15° Juzgado de Garantía. Este martes, la institución de Calama dio a conocer que el mediocampista termina su cesión de manera anticipada.

“Producto de los hechos ocurridos en la ciudad de Santiago, el club decidió poner término a la relación contractual con el señor Mario Sandoval Toro, jugador que se sumó a nuestro plantel profesional a inicio de este año en calidad de préstamo”, señalan.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, el mediocampista se dio a la fuga tras el choque y no informó la situación. El alcotest constató que llevaba 0,51 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esto, el tribunal estableció como medidas cautelares la privación de libertad en forma parcial para su domicilio en Calama firma semanal, arraigo nacional y la suspensión provisoria de su licencia con un plazo de 120 días de investigación.

Las malas en Calama

Durante 2024, Cobreloa ha sumado múltiples problemas. Tanto dentro de la cancha, como fuera de ella. Están comprometidos en la lucha por la permanencia y este año se vieron involucrados en el caso de violación en la Casa Naranja, un delito ocurrido en 2021 en las dependencias de la institución y que culminó con nueve excadetes en la cárcel. Dos de ellos, miembros del plantel profesional del equipo naranja.

Además, hace dos semanas, el club loíno informó que durante el partido ante Colo Colo, disputado el pasado domingo en el estadio Zorros del Desierto, se llevó a cabo la detención de un comerciante por abuso sexual a una fanática dentro del recinto. Mediante un comunicado, el elenco nortino repudiaba los hechos y daba a conocer que el individuo no podrá entrar nuevamente al inmueble ubicado en avenida Matta. “El detenido quedará bloqueado para continuar ejerciendo su trabajo en cualquier actividad organizada por el club”, dan a conocer.

En diálogo con el medio local En La Línea, Cristian Insaurralde, delantero de Cobreloa, reconoció como todo a golpeado al plantel. “Este año fue bastante difícil, complicado y con un montón de altibajos e irregularidades. Después de tantos años de sufrimiento en la B, nos tocó pagar el derecho de piso y ojalá sea el último de lo que queda”, dijo el argentino.

Aun así, el atacante espera que puedan permanecer en Primera División de cara a la próxima temporada. “El club se queda y nosotros los jugadores pasamos, entonces la gente no se puede dar de baja porque está enojada con el equipo. No pueden lastimar al club por culpa de once jugadores o de un plantel”, señaló.