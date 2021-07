Colo Colo cumple el trámite que es vencer a Santiago Wanderers

Demoró demasiado Colo Colo en abrochar el compromiso. Recién a los 73 minutos, con el primer gol de Marcos Bolados, empezó a cerrar un resultado ante Santiago Wanderers que, a esta altura del torneo, ya parece un trámite para cualquiera que enfrente a los porteños. El Cacique se regresa de Valparaíso con una victoria clara por 4-0, que bien pudo terminar con un marcador más abultado, de no ser por lo goles perdidos y los remates en los postes.

Colo Colo se está rearmando sin Martín Rodríguez, quien ser el jugador más regular del equipo, sí era el más desequilibrante de mitad de cancha hacia arriba. Gustavo Quinteros busca fórmulas a la espera de que lleguen refuerzos y el reemplazo del volante creativo. En ese sentido, Wanderers nunca fue un rival de temer, desde el punto de vista de la oposición. La visita dominó de principio a fin. Algo que la mayoría de los clubes de Primera División han conseguido cuando se miden con el ultra golpeado elenco del puerto, que apenas suma un punto en lo que va del torneo. Un rendimiento que apenas bordea el 3 por ciento.

En esa idea de probar, un apunte para la banca del elenco popular. No se terminan de acomodar en la cancha Marcos Bolados y Pablo Solari. Los dos son jugadores de banda, acostumbrados a moverse por la derecha. Y muchas veces, aunque no lo quieran, se topan en la cancha. Aún así, Colo Colo siempre estuvo rondando el área local. Por méritos propios y también por las continuas desconcentraciones de su adversario.

Así llegó el primer gol, de hecho, Con un penal a Marcos Bolados, quien sin marca recibió un pase de Leo Gil. Alarcón lo bajó en el área e Iván Morales marcó el 1-0 de penal, a los 41 minutos. Pasó mucho tiempo antes de la apertura de la cuenta. La misma demora que se dio para el segundo tanto, que recién llegó a los 73′, por obra de Bolados. Un detalle, a esa altura del partido ya no estaba en cancha Solari... y los dirigidos de Quinteros se vieron mejor en la cancha. No por culpa de Solari, que no estaba jugando mal, sino porque el equipo se ordenó mejor.

Más apuntes que debe tomar el estratego albo, mientras Maximilano Falcón, fuera de la citación, suena en Uruguay. Matías Zaldivia y Emiliano Amor, los centrales titulares, pasan por lagunas que son peligrosas ante rivales de mayor peso. De hecho, Wanderers tuvo el empate, por una jugada que cerró mal Zaldivia. En el primer tiempo, además, Amor estuvo al límite de la expulsión, por una fuerte entrada sobre Juan Soto, que debió ser revisada en el VAR por el árbitro Felipe González. La jugada fue a los 11 minutos y pudo cambiar el contexto del duelo.

A los 76′, el mismo Bolados puso el 3-0 para cerrar cualquier opción caturra. Quinteros tuvo libertad para meter los cambios. Ignacio Jara, a los 88′, cerró la goleada. En el Cacique mostraron instinto para matar. El que les faltó ante Audax Italiano, en la fecha anterior. El balance, sin embargo, no puede excluir el paupérrimo presente de los verdes. Si Colo Colo ganó fácil, es por una mezcla de su buena presentación en el puerto, pero también por la casi nula respuesta de los dueños de casa.

Tranquilamente, Colo Colo escala en la tabla con 21 puntos. Y Wanderers, en tanto, sigue hundiéndose. En un pozo sin fondo, del que todo indica no va a poder salir.