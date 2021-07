Colo Colo le da en el gusto a Quinteros: aprueba ir por Moreno Martins y buscar un reemplazo para Rodríguez

“Triple M” está cada vez más cerca de Colo Colo. El directorio de Blanco y Negro autorizó durante esta jornada que el director deportivo Daniel Morón negocie con Marcelo Moreno Martins para que lleve sus goles al David Arellano. Aunque, en Macul anuncian que se lo tomarán con cautela y responsabilidad, aprovechando que los jugadores que lleguen recién se podrán incorporar desde el 28 de agosto, cuando se abra el mercado.

La decisión se tomó tras varias horas de conversación y fue clave la intervención del técnico albo Gustavo Quinteros, quien explicó por qué necesita un artillero para cumplir el objetivo que le impusieron (clasificar a la Copa Libertadores) y les detalló el porqué Moreno Martins es el elegido. Y en ese ámbito, es clave el conocimiento que tiene del jugador, pues lo dirigió cuando era el adiestrador de Bolivia.

Y si bien los jerarcas de la concesionaria levantaron su pulgar, lo hicieron con ciertas condiciones. Lo primero que debe hacer Morón es averiguar cuál es el costo total de la operación y que este no sea más elevado que el de una alternativa más joven y, por tanto, más exportable.

“Marcelo Moreno Martins es uno de los jugadores que está en carpeta, es un jugador que interesa mucho. Obviamente, hay más alternativas. Daniel Morón es la persona que tendrá la responsabilidad de conversar con los jugadores y sus representantes. No nos podemos cerrar a una sola alternativa”, explicó tras la reunión el presidente del Cacique, Edmundo Valladares.

Por ahora, y tal como lo declaró el director de fútbol de la institución brasileña, Rodrigo Pastrana, a El Deportivo, “la cláusula de salida de Moreno Martins está fijada por contrato en 375 mil euros (442 mil dólares)” y ellos no se cierran a su salida. A eso se le agrega el sueldo del ídolo boliviano que podría alcanzar los 32 millones de pesos mensuales.

Los 34 años que tiene el atacante también fueron un tema, pero Valladares se encargó de matizarlo: “Nosotros hemos planteado desde un comienzo que el proyecto tiene como eje central el posicionamiento de los jugadores formados en casa y eso sigue avanzando de manera decidida y lo de Marcelo Moreno Martins es uno de los nombres que está ahí, se va a analizar de parte de la gerencia deportivo. Creemos que los clubes se construyen en torno a quienes tengan experiencia y a quienes están iniciando. Moreno Martines es un nombre, pero hay varios nombres que se van a analizar. Quiero ser enfático en eso”.

Pero eso no es todo lo que se aprobó en la junta mensual de la máxima instancia de la sociedad anónima. Quinteros también pidió un extremo que reemplace a Martín Rodríguez. “Hemos aprobado con amplio consenso el poder ir en búsqueda de dos refuerzos, que puedan venir a potenciar el trabajo que se está realizando en pos de que Colo Colo pueda acercarse ojalá a lo más alto”, anunció el timonel. No obstante, en la mesa hay voces que afirman que se contratará si “hay alternativas que sean atractivas y que estén al alcance presupuestario” de la institución. Es decir, no es del todo seguro, pues el dinero que se tiene se usará principalmente para asegurar al goleador.

Por otra parte, a la ya consolida partida de Juan Carlos Gaete a Cobresal hasta diciembre de este año, se suma la posibilidad de que Leonardo Valencia y Javier Parraguez puedan partir. “Hay ofertas por ellos y vamos a conversar con los jugadores”, reveló Valladares, quien también anunció que el directorio trabajará para que no se vuelvan a repetir situaciones como la de Martín Rodríguez. “Estamos trabajando conjuntamente para seguir mejorando siempre. Para nadie en Colo Colo es ideal que a mitad de camino nos despotenciemos. A futuro tenemos que ver qué queremos buscar. Si queremos ser protagonistas, el énfasis tiene que estar en la cantera”, resaltó.