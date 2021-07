La astuta movida de Quinteros: cita a Leonardo Valencia frente a Wanderers, equipo que busca ficharlo

Llevaba dos meses sin pisar el vestuario de Colo Colo. De hecho, la última vez que Leonardo Valencia se vistió junto a sus compañeros fue el 23 de mayo de este año, cuando los albos vencieron por dos goles a Huachipato.

Sin embargo, esa vez no ingresó al campo de juego pues el ex Botafogo jugó por última vez por el Cacique en la derrota ante Palestino el día nueve de ese mismo mes. Si, el 10 del Popular desapareció por completo de la vitrina del Popular y los siete minutos que lleva jugados en este torneo, distan mucho de los 1759 que sumó en la temporada anterior.

Por lo mismo, Valencia comenzó a ser tentado por otros clubes para que recobrara el protagonismo y cuando todos lo daban listo en La Serena, se metió Santiago Wanderers en la disputa. “Yo a Leo lo conozco de muchos años, sé la calidad de jugador que es, está mucho más maduro de lo que era antes y por supuesto que él nos pude servir”, aseguró -hace algunos días- el adiestrador de los caturros: Emiliano Astorga.

Y para que no quedaran dudas, el DT recordó que “(Valencia) tuvo un paso por Wanderers que le fue muy bien, lo llevó a estar en la Selección Chilena, salir a Brasil a jugar, por lo cual es un jugador importante que nos puede servir mucho. Lo he pensado, he pensado en él y podría ser una alternativa positiva para nosotros”.

La lesión y el regreso

Una semana antes de esas declaraciones, el 16 de julio, Quinteros reveló porque el volante había desaparecido de las citaciones.”Cada jugador acá tiene una competencia todo el tiempo, acá los jugadores tienen que ganarse un lugar. El no venía siendo tomado en cuenta por tuvo una lesión hace un par de semanas”, aseguró el nacido en Argentina.

Sin embargo, Leonardo no apareció en las citaciones y si bien en Macul aseguran que el “profe” lo ve como una “alternativa” al ya ido Martín Rodríguez, tampoco fue nominado en el duelo que el elenco mapuche empató a última hora con Audax Italiano.

Algo que Quinteros quiso revertir justamente ante el rival que lo tiene en su lista de refuerzos y junto a otro que también estaba desaparecido -Javier Parraguez- puso su nombre en el papel de los jugadores que mañana -a las 15 horas- podrán disputar los tres puntos en Valparaíso.

Más, la astuta movida del hombre que salvó a los blancos de la ‘B’ sólo es para tenerlo como una opción, porque el 4-4-2 que presentaría ante el conjunto marítimo es con Brayan Cortés en el arco; Jeyson Rojas, Matías Zaldivia, Emiliano Amor y Gabriel Suazo en defensa; Pablo Solari, César Fuentes, Leonardo Gil y Gabriel Costa en el medio y Marcos Bolados con Iván Morales en la delantera.

En tanto, su rival tiene la esperanza de dejar atrás la mala campaña que han tenido en este torneo y según Astorga, “queremos ganar, porque para nosotros es muy importante -animicamente- obtener los tres puntos ante un rival complicado como Colo Colo”.