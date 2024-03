Colo Colo ha utilizado 28 jugadores en los tres primeros partidos del torneo 2024

Colo Colo sumó un triunfo este domingo ante Huachipato. En el encuentro, Jorge Almirón utilizó un once que puede ser considerado “mixto”, contemplando a quienes están llamados a ser titulares en el actual equipo del Cacique. Sin embargo, lo cierto es que los albos no han repetido ningún once en estas jornadas. No solo eso: ningún jugador ha sido titular en los tres enfrentamientos.

Solo cuatro miembros del plantel han estado presentes en el trío de encuentros: César Fuentes, Daniel Gutiérrez, Jeyson Rojas y Vicente Pizarro, pero ninguno ha sido titular en todos los partidos. El estratega ha justificado su decisión de alternar en el plantel debido a los partidos de Copa Libertadores que han tenido a mitad de semana.

Jorge Almirón ha decidido dosificar en el inicio de la temporada. Foto: AgenciaUno

De hecho, el estratega espera sumar más elementos en la plantilla. “Sobre la conformación del plantel, estoy conforme, pero si se puede traer a alguien más para jerarquizar, será bien recibido. Si existe la posibilidad, si vienen uno o dos para mejorar, son bienvenidos”, señaló.

La cantidad de futbolistas que han visto minutos en Colo Colo no deja de ser llamativa. En solo tres jornadas, en las que los albos jugaron ante Unión Española, O’Higgins y Huachipato, el cuerpo técnico ya ha utilizado 28 jugadores. “Hicimos un gran desgaste el jueves pasado, llegamos a las 5 de la mañana del viernes y jugamos el domingo. Sabíamos que iba a ser muy físico el partido y no quería correr riesgo de lesiones. También necesitaba ver a los demás y tenía plena confianza. Viendo el resultado tampoco pienso lo contrario”, dijo Almirón para justificar sus decisión tras la segunda fecha.