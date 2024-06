Colo Colo recibe a O’Higgins mientras espera por su primer refuerzo

Colo Colo define el paso a la semifinal de la Zona Centro Norte de la Copa Chile ante O’Higgins. Este domingo, a las 17:30 horas, los dirigidos por Jorge Almirón esperan quedarse con la llave, que está abierta tras el 2-2 en la ida. En esta ocasión, el Cacique no contará con Arturo Vidal. El volante fue expulsado en el encuentro disputado en la Sexta Región.

En paralelo a la lucha por avanzar el tradicional certamen, Blanco y Negro espera abrochar su primera incorporación de cara al segundo semestre. El entrenador transandino se frota las manos ante el inminente arribo de Javier Correa, delantero de Estudiantes de La Plata. “No he hablado con nadie, por lo menos a mí no me han confirmado. No hay nada concreto. Voy a enfocarme en O’Higgins, pero espero novedades pronto”, señaló el estratega.

Claro que a esa mesura también sumó entusiasmo por la posible llegada del ariete. “Es un jugador importante, de muy buena actualidad, esperemos que se pueda concretar. Lo conozco porque tiene trayectoria, lo hemos enfrentado”, estableció el DT.

Colo Colo define la llave en el Monumental. Foto: Photosport

En esa línea, Almirón le bajó el perfil a la demora que ha existido por la demora en la llegada de futbolistas, considerando que Colo Colo está en los octavos de final de la Copa Libertadores. “Estamos en tiempo, se está hablando, se está trabajando y siempre hay muchos nombres, no quiero mencionar uno en particular porque se entorpece la negociación y hay otros que son trascendidos de la prensa. No puedo afirmar nada, pero están trabajando”, dijo.

“Las negociaciones son complejas y los jugadores también especulan con eso. Veo los equipos que participan en Copa Libertadores, salvo Fluminense y no hay mucho más, pasa en Argentina también, no hay mucho movimiento, son tiempos de especulación”. agregó.

Además, el técnico hizo una llamativa referencia a los refuerzos que se le han escapado al Cacique este año. “Cuando hay un jugador que está siendo visto y que avanza, esperamos que no se nos vaya. Apuntamos a un jugador y se hace el intento, si no se puede y se hace tajante, no perdemos tiempo, vamos por otro, es la mejor manera”, expresó.

Claro que enfatizó en que, más allá de los nombres propios, en Blanco y Negro conocen cuales son las necesidades del plantel. “Los directivos ya saben los puestos a reforzar y si se va a demorar mucho tiempo un jugador, vamos por otro nombre. Si es un jugador de jerarquía es buenísimo”.

Finalmente, Almirón también tuvo palabras por la muerte del hincha albo en el marco del amistoso ante Universitario. “Me destroza. Pienso en la familia de alguien que vino a ver un espectáculo”, cerró.