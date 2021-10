Colombia empata con Ecuador en Barranquilla y le deja la mesa servida a Chile

La previa de Chile-Venezuela estuvo marcada por el duelo de Colombia con Ecuador. Es que la vieja y no tan querida calculadora, marcaba que lo mejor para la Roja era ganarle a la Vinotinto y que los elencos ya mencionados empataran en Baranquilla. ¿La razón? Los dirigidos por Reinaldo Rueda llegaban a la cita en el quinto lugar con 15 unidades y el Tri estaba dos puestos más arriba con 16 positivos, por lo que no debían sumar de a tres para que los de Lasarte tengan esperanza de alcanzarlos (estaban octavos con 10 puntos)

Y el objetivo de logro desde el primer tiempo, pues ambos elencos no lograron concretar las oportunidades que se crearon. Y vaya que las tuvieron. El portero Davis Ospina salvó su arco a los tres minutos y la respuesta cafetera llegó a los 22′, cuando Duvan Zapata no logró conectar -en área chica- un centro de Rafael Santos Borré.

Luego vinieron varios idas y vueltas, hasta que Angel Mena exigió nuevamente a Ospina con un remate que se colaba en la parte superior de su arco (39′). Tras ello, hubo que esperar largo rato para que la emoción volviera al Metropolitano.

Es que el calor y la fatiga por los tres juegos en tan poco tiempo, afectó a ambos equipos y no fue hasta el 68′, que el grito de gol volvió a rondar por el coloso Roberto Meléndez: Tras un rebote, Duvan agarró el balón en la entrada del área y el arquero Alexander Domínguez silenció a los locales con una gran tapada.

Claro que los reyes de la cumbia no alcanzaron ni a entusiasmarse con la llegada de su escuadra, porque inmediatamente después, Gustavo Cuéllar derribó a Gonzalo Plata en área propia y el juez Diego Haro no dudo en cobrar penal para Ecuador. No obstante y tras intervención del VAR, todo se desvaneció por supuesta posición de adelanto.

Cobro que revivió a los pupilos de Rueda, pero que no desconcentró a Domínguez pues Luis Díaz lo fusiló en área chica y con el pie contuvo la más clara de los caribeños. Parecía la última atajada del partido, pero el fútbol nos da sorpresas y en el noveno minuto de descuento, sí, leyó bien, en el noveno minuto de alargue, Yerry Mina recibe una pelota en el área, intenta tirar un taco y cuando el balón daba botes, se dio vuelta y con un tiro suave dejó a todos los ecuatorianos parados para abrir la cuenta. Pero la alegría del triunfo en el último suspiro se desvaneció segundo después, cuando nuevamente el VAR llamó a Haro y anuló la conquista por mano del mismo Mina.

En palabras simples, la mesa quedó servida para Vidal y compañía. Porque la igualdad sin goles, y un triunfo ante Venezuela, deja a Chile aún fuera de la zona de clasificación, pero sólo a tres unidades del conjunto colombiano (que visitará a Brasil) y a cuatro de los ecuatorianos, con los cuales se debe medir el 16 de noviembre en Santiago.