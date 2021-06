Con Alexis, Medel, Vidal y Bravo: Lasarte se convence de llevar a la generación dorada a la Copa América

La generación dorada convence a Martín Lasarte. Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Gary Medel y Charles Aránguiz se sumarán a la delegación que enfrentará la próxima Copa América, que se comenzará a disputarse desde el próximo domingo en Brasil, según pudo averiguar El Deportivo.

Lo cierto es que si bien el plan inicial consistía en llevar futbolistas con menos experiencia, el deseo de los más experimentados por jugar el certamen continental provocó que Machete cediera en su postura inicial. Para la mayoría de ellos, la edición aparece como el broche de oro pensando en que quizás para la próxima edición no estarán en el máximo de sus capacidades.

Otro de los puntos que jugó a favor de los más experimentados es que durante la presente temporada no tuvieron la sobrecarga de partidos de años atrás. Alexis Sánchez y Arturo Vidal, por ejemplo, entre lesiones y decisiones técnicas, no sumaron los minutos que acostumbran. La misma situación afectó a Gary Medel, quien recién volvió a jugar en el Bologna durante la última fecha de la Serie A.

Claudio Bravo, el capitán, dejaba en claro ayer su deseo. Hace unas semanas manifestaba su postura: “Los que llevamos más tiempo ahí el mensaje es claro: uno quiere estar siempre, quiere competir siempre, uno quiere jugar por Chile y ganar, desde siempre nosotros hemos impregnado eso”, decía el jugadordel Betis.

Lasarte, en la previa al certamen, anticipaba su plan, que hoy ya no corre en Juan Pinto Durán. “Para la Copa América, como está dada hoy, pensamos en una mixtura, dándole minutos a aquellos muchachos que no han competido o compitieron poco”, manifiestó hace unos meses.

Lo cierto es que la nómina también incluirá a futbolistas con proyección. En la lista también estará presente Ben Brereton, el inglés con nacionalidad chilena que no sumó minutos en la doble fecha recién disputada. No irá Jean Beausejour, quien pese a su experiencia no será considerado para esta oportunidad.

La generación dorada se sube al avión rumbo a Brasil. Mañana, durante la jornada, Lasarte dará la lista que enfrentará el desafío que tendrá a la Roja en el grupo B junto a Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Los futbolistas deberán concentrarse el viernes, en Juan Pinto Durán. El debut del equipo de Machete será el próximo lunes ante Argentina, a las 17 horas, en Río de Janeiro.