Bravo también quiere jugar la Copa América: “Uno quiere estar siempre, estar con Chile y ganar”

Diversas opiniones ha generado la decisión tomada por Martín Lasarte de jugar la Copa América 2021 con un equipo mixto, con el fin de buscar alternativas de cara a las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Hace pocos días Arturo Vidal se mostró poco conforme con esta decisión y hoy fue el turno del portero de la selección chilena, Claudio Bravo.

“Los que llevamos más tiempo ahí el mensaje es claro: uno quiere estar siempre, quiere competir siempre, uno quiere jugar por Chile y ganar, desde siempre nosotros hemos impregnado eso”, declaró el meta a Radio Agricultura este miércoles.

El portero dio su punto de vista sobre la edad de la generación dorada y considera que este factor no es impedimento para tener un gran rendimiento y ganar: “Cuando te encuentras con gente que piensa igual, con gente que trabaja igual, con gente que ha realizado carreras similares, al final puedes conseguir cosas. Y no porque tengamos una edad más avanzada quiere decir que no estemos para pelear, todo lo contrario, sí se puede disputar una buena eliminatoria y llegar a un Mundial, sí se puede disputar una buena Copa América y estar en la foto de campeón”.

Arturo Vidal, Gary Medel y Claudio Bravo, durante la Copa América 2015 que ganó Chile. FOTO: AGENCIAUNO

El formado en Colo Colo también opinó sobre los últimos acontecimientos ocurridos en Sudamérica, el estallido en Colombia, la preocupante situación del Covid-19 en Argentina y la realización de la Copa América: “Está todo en el aire, uno ve los casos de contagios en Argentina, la situación social en Colombia y se habla que Chile puede albergar la Copa América, pero el tema está en el aire”. Además, sobre lo mismo, agregó: “En la Liga Española hay mucha gente que se quedó sin trabajo. En Chile debe ser algo similar, mucha gente que se quedó sin trabajo y es algo que puede pasar en las Eliminatorias o en la Copa América. Nosotros como futbolistas estamos en una situación privilegiada, pero el fútbol es más grande. Sería sumamente egoísta decir si se debe jugar o no”, cerró.